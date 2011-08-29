Провожаем лето, ходим на выставки и на футбол

На неделе продолжат работу: в Стерлитамакской картинной галерее – выставка Алексея и Александра Чёрных; в филиале № 3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) – персональная фотовыставка Т.М.Назмутдинова «Красота спасёт мир»; в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) – выставка художественных работ Натальи Алексеевой «Мой край».

29 августа

В 11.30 в филиале № 10 МБУ «ЦБС» (пр.Ленина, 20) пройдёт игра «До свидания, лето!».

В 12 часов в филиале № 9 МБУ «ЦБС» (ул.Щербакова, 7) организована программа «Провожаем лето».

С 14.30 в детской городской библиотеке (пр.Октября, 43) – игротека «Удивительные секреты обычных вещей».

В 15 часов в филиале № 7 МБУ «ЦБС» (центр башкиро-татарской литературы имени А.Инана, ул.Дружбы, 37 «а») состоится мероприятие «Скоро в школу».

В 18.30 в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (молодёжный креатив-центр, пр.Октября, 30) пройдёт заседание клуба «Я люблю книги».

В 20 часов на искусственном газоне ЦВР «Надежда» в рамках открытого чемпионата города по футболу среди любительских команд начнётся матч между командами «Мираж» и «ПЛ-60».

30 августа

С 11 часов в центральной детской библиотеке (пр.Октября, 43) пройдёт буккроссинг художественной литературы, конкурс рисунков на асфальте «Рисуем лето!».

В 11 часов в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) состоится урок «Мы помним…».

В 12 часов в филиале № 9 МБУ «ЦБС» (ул.Щербакова, 7) начнётся мероприятие «С книжкой на скамейке».

В 14 часов в филиале № 10 МБУ «ЦБС» (пр.Ленина, 20) состоится информационный час «Государственный флаг России».

С 14.30 в центральной детской библиотеке – мероприятие «Родной земли очарованье».

В 15 часов в филиале № 7 МБУ «ЦБС» (центр башкиро-татарской литературы имени А.Инана, ул.Дружбы, 37 «а») и в филиале № 3 МБУ «ЦБС» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) пройдёт акция «Лето с книгой».

31 августа

В 20 часов на искусственном поле ЦВР «Надежда» в рамках открытого чемпионата города по футболу среди любительских команд пройдёт матч между командами «Стерлитамак-2» и «Альтера».

1 сентября

В 20 часов на искусственном поле ЦВР «Надежда» в рамках открытого чемпионата города по футболу среди любительских команд состоится матч между командой «Арсенал» и командой Стерлитамакского района.

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