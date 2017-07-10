Работа для подростков

С 4 сентября по 3 октября детский экологический центр совместно с центром занятости населения организуют работу для подростков, достигших 14 лет. Обращаться в ДЭЦ (ул.К.Маркса, 54).

Телефон для справок 25-72-13.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104