Растёт заболеваемость ВИЧ

Башкирия попала в зону риска распространения эпидемии иммунодефицита. Об этом со ссылкой на Минздрав России сообщает газета «Известия».

Помимо Башкирии заболеваемость ВИЧ-инфекцией растёт ещё в 12 регионах страны, в том числе соседних Самарской и Челябинской областях.

Всего с марта по май 2017 года по стране зарегистрировано 22,9 тысячи человек с диагнозом ВИЧ, половина случаев приходится на 13 регионов, в том числе Башкирию.

«В Минздраве отметили, что в 2016 году был спад на 6,3 процента роста количества пациентов с впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекции», – пишут «Известия».

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