Развеяли мифы о скорости

Госавтоинспекция Башкортостана обратилась к автолюбителям с призывом сбавить скорость. Ведомство решило развеять существующие мифы.

Миф первый: «Выше скорость — быстрее приеду». В реальности же выигрыш во времени от такой поездки будет, скорее всего, незначительным — несколько минут. По дороге двигаются другие автомобили с меньшей скоростью — любитель быстрой езды будет постоянно в них упираться: резко тормозить, менять полосу движения, обгонять и совершать другие опасные манёвры. В ГИБДД подчёркивают, что опасность от такой поездки возрастает многократно.

Миф второй: «Я вожу автомобиль хорошо. Со мной ничего не случится». На деле, по данным исследований, до 90 процентов водителей переоценивают свои возможности.

«Такая самоуверенность опасна. Даже если вы, действительно, водите машину хорошо, рядом в потоке может оказаться тот, чьи водительские навыки не так хороши», — отметили в ведомстве.

Миф третий: «Выше скорость — больше удовольствия от вождения». Этот миф поддерживается автопроизводителями. Им важно продавать больше машин.

«Если хотите погонять, делайте это в безопасных условиях — на гоночных трассах и картодромах. Таких трасс становится по стране всё больше», — пояснили в госавтоинспекции.

Миф четвёртый: «У меня мощный престижный автомобиль, я хочу полностью использовать его возможности». В реальности «престижный автомобиль» — это, прежде всего, комфортный автомобиль. Производители уделяют много внимания параметрам, связанным с комфортом, — плавности хода, удобству сидений, низкой шумности, а также внешним деталям. Мощность мотора в данном случае — не главное.

В ГИБДД призвали автовладельцев наслаждаться комфортной поездкой на безопасной скорости.

К.КАЛИНИНА

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