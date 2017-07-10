Рецепт полезного праздника

Как вырастить детей благодарными

На самом внушительном стенде не уместить детскую картину мира. Фломастерами и красками нарисованы мельница, колоски, заботливые мамины руки и каравай. Рядом, на столе, покрытом белоснежной скатертью, – не кулинарное, но творчество: изготовленные детьми расписные пироги из солёного теста и торты в технике квиллинг.

Рецепт полезного праздника санаторию «Нур» известен давно. Каждый год вместе со Стерлитамакским хлебокомбинатом здесь проводят Праздник хлеба. Атмосфера народных гуляний, танцы с героями умных мультиков и даже выступления иллюзионистов – все эти забавы удаётся объединить в гармоничную церемонию. Дети играют, вспоминают пословицы о хлебе, распевают песни о пирогах – славят труд хлеборобов и хлебопёков. Детей одаривают вкусностями, а ребячьи рисунки и поделки не пропадут и не забудутся – их передадут хлебокомбинату, в музей хлеба.

«У кого хлебушко – у того и счастье». Счастье – быть гостеприимными хозяевами. Почётными гостями праздника стали депутаты Госсобрания – Курултая РБ Ринат Райманов и генеральный директор Стерлитамакского хлебокомбината Юлия Герасимова, и.о.первого заместителя главы администрации ГО г.Стерлитамак Юрий Тротт, депутат Государственной Думы РФ Алексей Изотов, народный артист Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов.

Санаторий, в котором сейчас отдыхают 180 детей, оснащён уникальным реабилитационным оборудованием. Дети обожают кабинет Монтессори, мягкую игровую и сенсорные комнаты. Но больше всего они любят людей, которые работают в «Нуре». Эти взрослые знают: как из крохотного зёрнышка солнце вырастит хлеб, так искренняя забота и внимание каждому ребёнку помогут поправить здоровье и подняться в жизни. Стать сильным, благодарным и счастливым.

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104