С миру по нитке – школьнику одежда

Близится начало учебного года – это не только замечательный праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребёнка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и стали образованными гражданами своей страны.

Всем известно, как нелегко собрать ребёнка в школу. В банк вещей «С миру по нитке» обращаются нуждающиеся семьи с просьбами оказать помощь в подготовке к началу учебного года.

Им требуются детская одежда, обувь, школьная и спортивная формы, ранцы, а главное – канцтовары.

Обращаемся ко всем доброжелательным жителям Стерлитамака с призывом оказать помощь нуждающимся и принести в банк вещей «С миру по нитке» школьные товары, которые остались от быстро выросших деток.

Мы ждём вас в будние дни с 10 до 18 часов, в воскресенье – с 12 до 15 часов по адресу: улица Якутова, 9 «б». Телефон 8-964-959-40-14.

Справка. В банке вещей «С миру по нитке» зарегистрировано 227 многодетных и 16 опекунских семей, 54 матери-одиночки, которым требуются помощь и поддержка.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104