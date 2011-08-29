С праздником Курбан-байрам!

Мир вам, милость и благословение Всевышнего!

Наступает один из великих мусульманских праздников – Курбан-байрам, праздник жертвоприношения, окончания хаджа. Он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зульхиджа, который приходится в этом году на 1 сентября.

Согласно Корану, ангел Джабраил явился к пророку Ибрахиму (Аврааму) во сне и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву старшего сына Исмаила. Ибрахим отправился в долину Мина, туда, где ныне стоит город Мекка, чтобы исполнить волю Всевышнего. В последний момент жертва была заменена бараном, а пророку Ибрахиму было даровано благополучное рождение второго сына – Исхака (Исаака).

В мусульманской традиции курбаном (жертвоприношением) именуется то, что приближает человека к Аллаху. Праздник жертвоприношения является кульминацией хаджа в Мекке. Накануне паломники восходят на гору Арафат, в девятый день месяца Зульхиджа (в день Арафата). Соб-

людение поста в этот день, кроме паломников, является сунной (желательным действием).

Когда у пророка Мухаммада спросили о посте в день Арафата, он ответил: «Это очищение от грехов за предыдущий и последующий годы».

В этом году этот день приходится на 31 августа. Значит, нужно стараться держать пост, больше совершать добрых дел, просить прощения, поминать Аллаха и избегать грехов.

В день праздника мусульманам следует совершить полное омовение, одеться в чистую и праздничную одежду и идти в мечеть. В этот день совершается праздничный намаз и читается проповедь. Перед молитвой не рекомендуется есть.

Праздничный намаз состоится в старой мечети (ул.Латыпова, 47) в 7 часов, в новой мечети (ул.Мира, 15) в 8 часов 45 минут, на территории строящейся мечети (ул.К.Муратова) в 10 часов и в Стерлитамакском театрально-концертном объединении (бывший башдрамтеатр) в 10 часов.

Пусть в день Курбан-байрама придут к вам мир и покой! Пусть Аллах каждого хранит и всех Он простит! Пусть все наши помыслы будут светлыми и чистыми, а наши души очистятся от грехов и неправильных поступков.

С наилучшими пожеланиями

и добрыми молитвами,

Ришад-хазрат

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104