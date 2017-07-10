Шекспировские сюжеты на русской почве

Совсем другая история

В школе мы изучали Куликовскую битву, в которой Мамай потерпел сокрушительное поражение от московского князя Дмитрия Донского. Любознательные подростки ставили школьных учителей в тупик вопросами: «Кто такой Мамай?», «Чего они с Дмитрием не поделили?» и т.д. Преподаватели давали ответы согласно утверждённой министерством учебной программе: в 1380 году золотоордынский хан Мамай решил в очередной раз напасть на Русь. Тогда московский князь Дмитрий собрал рать и… далее по тексту учебника. Урок был выучен, но возникали новые вопросы.

Оставался непонятным такой факт: с монгольским богатырём Челубеем бился монах? А как же заповедь «Не убий!»? Что стало с Мамаем после Куликовской битвы? Могуществу Золотой орды был нанесён смертельный удар, тогда почему через два года после победы русских на Куликовом поле другой хан – Тохтамыш – совершил набег на Русь и сжёг Москву?

На все эти и другие непростые вопросы отвечает Михаил Веллер в историко-документальном романе «Наш князь и хан», похожем на увлекательный вестерн.

Биография самого автора – это настоящий приключенческий роман. М.И.Веллер родился в семье потомственных врачей. Его отец, выпускник Военно-медицинской академии, в звании майора служил врачом-офтальмологом. И до шестнадцати лет Михаил постоянно менял школы в связи с переездами из гарнизона в гарнизон – исколесил весь Дальний Восток и Сибирь. Несмотря на это, он окончил школу с золотой медалью и поступил в Ленинградский университет. Летом 1969 года на спор без денег отправился из Ленинграда на Камчатку. Обманом получил пропуск в «пограничную зону». А после всех приключений взял академический отпуск и уехал в Среднюю Азию на раскопки. Потом, уже в Калининграде, проходит ускоренный курс подготовки и сдаёт экзамен на матроса 2-го класса и – в плавание, служит в армии, работает бетонщиком, шабашником на Кольском полуострове, завершает учёбу в университете. Широкую известность ему приносят передачи на радио «Поговорим с Михаилом Веллером» и «Подумать только», а также литературные произведения «Приключения майора Звягина», «Легенды Невского проспекта», «Любовь и страсть», «Срок для президента» и др.

Книгу «Наш князь и хан» автор посвятил «Всем благородным мечтателям о светлом будущем нашей единой, великой и могучей Родины». О чём она? Это повесть о лихих временах. О восстании в Москве, рывке на Запад, опустошении страны и великой посмертной славе.

Читатель, мало осведомлённый о том, что на самом деле творилось в Золотой орде, с удивлением узнаёт, что Мамай не был ханом. Он выгодно женился на дочери хана Бердибека и в двадцать два года стал вторым человеком в государстве – беклярбеком, то есть премьер-министром и первым секретарём администрации в одном лице. И дальше начинается захватывающий рассказ о политике Мамая – неординарной личности, немереного честолюбия и авантюризма. Насколько всё изложенное исторически достоверно? Михаил Веллер уподобляет деятельность историка четырём профессиям. Во-первых, работе разведчика, который не имеет доступа к ранее неизвестным секретным архивам и документам, не может следить за объектами наблюдения и знает только то, что может знать каждый. Что он делает? Ищет взаимосвязь разрозненных событий и ставит вопросы: зачем, почему, с чего бы, для чего это нужно и кому выгодно? По словам автора книги, «он складывает разбросанные цветные стёклышки в стройную мозаичную картину».

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 22 августа 2017 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104