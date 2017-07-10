Сколько в Башкирии миллиардеров?

Республиканское управление налоговой службы рассказало, сколько в регионе миллионеров и миллиардеров.

По данным ведомства, принято и зарегистрировано больше 193 тысяч деклараций о доходах за 2016 год. В основном годовой заработок жителей Башкирии не превышает одного миллиона рублей. Но порядка 20 тысяч налогоплательщиков задекларировали доход от 1 до 10 миллионов рублей. Причём в УФНС сообщают, что из года в год растёт число жителей республики, которые зарабатывают больше 10 миллионов рублей в год: 555 человек в 2016-м и 510 человек годом ранее.

Есть в Башкирии и те, чей заработок измеряется цифрами с девятью нулями: семь человек задекларировали доходы свыше одного миллиарда рублей.

PROUFU.ru

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