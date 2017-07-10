Стипендия для одарённых





В Башкортостане в два раза увеличена стипендия для одарённых учащихся. Соответствующий Указ подписал Глава республики Рустэм Хамитов.

Если раньше одарённые дети получали 350 рублей в месяц, то с 1 сентября 2017 года вознаграждение за их успехи и достижения составит 700 рублей ежемесячно.

В прошедшем учебном году стипендию Главы РБ получали сто школьников.

Э.САБИРОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104