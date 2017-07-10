Судебные приставы помогают юным жителям Башкортостана подготовиться к учебному году

В Башкирии продолжается акция «Собери ребенка в школу»

В преддверии нового учебного года Управление Федеральной службы судебных приставов России по Республике Башкортостан проводит социально-пропагандистское мероприятие «Собери ребенка в школу».

Акция нацелена на привлечение внимания общественности к проблеме неуплаты алиментов, повышению эффективности работы судебных приставов по исполнению судебных решений, связанных с взысканием алиментных платежей, обеспечение защиты прав и интересов материнства и детства, а также призвана помочь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

В период с 21 по 25 августа текущего года во всех структурных подразделениях УФССП России по Республике Башкортостан пройдут рейдовые мероприятия по злостным неплательщикам. алиментов К участию в некоторых из них будут привлечены сотрудники органов внутренних дел, ГИБДД, центров занятости, социальных служб и др. Вместе с тем, судебные приставы проведут инспектирование бухгалтерий организаций на предмет своевременности и полноты производимых удержаний по алиментным обязательствам из заработной платы должников.

Исполнение судебных решений о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетних детей является наиболее важным и социально значимым направлением деятельности ФССП России. Должники по алиментным обязательствам должны знать, что взыскание алиментов – длящееся исполнительное производство. Выплата алиментов, согласно действующему законодательству, не имеет срока давности. Если алименты ребенку не выплачивались в период до совершеннолетия, они так и останутся за должником на всю жизнь. Судебный пристав-исполнитель будет работать с алиментообязанным гражданином до тех пор, пока задолженность не будет полностью погашена.

Всего на начало августа текущего года на исполнении в Управлении ФССП России по Республике Башкортостан в отношении алиментообязанных граждан находилось 23 093 исполнительных производств, что на полторы тысячи меньше по сравнению с прошлым годом. С января по июль окончено 13 783 исполнительных производства данной категории, 643 из которых фактическим исполнением. В результате было взыскано более 208 млн рублей. И это только та сумма, которая прошла через депозиты отделов судебных приставов республики.

В соответствии с новой редакцией ст. 157 УК РФ по истечении 2 месяцев со дня вступления в законную силу постановления об административной ответственности при неуплате положенного по решению суда суммы алиментов возможно наступление уголовной ответственности. Большая часть привлеченных к ответственности это понимает и предпринимает шаги к трудоустройству, белой зарплате и мировым соглашениям. Но есть и те, кто думает, что сможет избежать какой-либо ответственности. Но они заблуждаются.

Так, за 7 месяцев суды рассмотрели 2 041 административный протокол, составленный сотрудниками ведомства по ст. 5.35.1 КоАП РФ — неуплата средств на содержание детей. В результате 279 алиментщиков арестовали от 10 до 15 суток, порядка 1 657 должников по алиментам направлены на обязательные работы.

С начала года дознавателями Управления возбуждено 1080 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ — неуплата средств на содержание детей. По рассмотренным на сегодняшний день судами дел, 343 должника по алиментным обязательствам признаны виновными в совершении преступления.

В случае отсутствия сведений о местонахождении должника по исполнительным документам судебный пристав-исполнитель по своей инициативе или по заявлению взыскателя выносит постановление о розыске должника. Так, с января текущего года судебными приставами Управления заведено 66 разыскных дел в отношении неплательщиков алиментов, из которых 40 прекращены в связи с розыском должников. В этом деле Управление обращается за помощью к гражданам — фото 120 должников, находящихся в розыске, размещены в МФЦ, ЦЗН, почти по всем районам РБ. Следует также отметить, что цель этих мероприятий не дискредитировать человека, а найти его, в том числе с помощью нашего населения. Как только разыскиваемое лицо будет обнаружено или самостоятельно явится на прием судебным приставам, фото убирается, а розыск прекращается.

В результате проведения планомерной работы по применению различных мер принудительного взыскания каждый второй должник по алиментам не сможет выехать за пределы РФ, 90% алиментщиков с правами ограничены в их использовании. Благодаря применению данных мер, сотрудники ведомства взыскали задолженность по алиментам на сумму более 9 миллионов рублей.

У применения различных ограничительных мер есть и еще одна положительная сторона. Почти в каждом пятом случае после применения подобного наказания должники находят официальную работу. Так, например, неофициально работающий таксист-алиментщик вынужден искать легальные варианты заработка. После появления официальной зарплаты и уплаты алиментов судебные приставы снимают с него установленное ограничение.

В рамках проведения акции «Собери ребенка в школу» также намечено проведение благотворительных мероприятий для воспитанников детских домов, школ-интернатов, организованы выступления работников Управления в средствах массовой информации, а также пройдут тематические дни открытых дверей в структурных подразделениях.

Одна из основных целей проведения данной акции — донести до наших граждан мысль о том, что долги рано или поздно возвращать придется, так лучше сделать это вовремя.

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