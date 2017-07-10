Светомузыкальный фонтан

В прошлом году в честь 250-летия города открылся новый фонтан на площади перед Стерлитамакским театрально-концертным объединением. Фонтан необычный – светомузыкальный, пока единственный в городе. Это место полюбилось горожанам и гостям Стерлитамака. На площадь приходят полюбоваться брызгами воды, бьющими ввысь, словно из-под земли, и послушать музыку.

Но иногда фонтан не работает. По каким причинам? Как рассказали специалисты РСУ ДОР, это сложное гидротехническое сооружение, поэтому через определённый промежуток времени его закрывают на плановый ремонт. Но часто неполадки происходят из-за хулиганства горожан – они забивают отверстия, из которых выходят струи воды.

Сейчас фонтан работает в штатном режиме: в 10 часов его включают и четыре раза в день играет музыка – с 12 до 13, с 15 до 16, с 18 до 19 и с 21 до 22 часов.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104