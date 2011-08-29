Техноинтеграция идёт в школу

Преподавать нужные науки увлекательно, в лучших традициях и при этом чуть-чуть опережать своё время – вот чего мы хотим от школы, верно? Чтобы умный и чуткий учитель даже на интерактивном уроке, даже за электронным дневником видел каждого ребёнка с его вопросами и стремлениями. То, как школе стать лучше, обсуждали участники традиционной августовской педагогической конференции.

КРЕАТИВНЫЙ – ЗНАЧИТ ЛУЧШИЙ

Руководителей и педагогов школ, детских садов, учреждений дополнительного и профессионального образования приветствовали представители администрации городского округа, министерств республики, депутаты Госсобрания – Курултая РБ и городского совета, и, конечно, ученики – «дети прогресса». Собственно, о прогрессе и шла речь на главной педагогической встрече года – о техноинтеграции, перспективах развития электронного образования, важном для взрослых и школьников умении системно мыслить и технологично действовать.

– Современный педагог должен быть креативным, – эту аксиому глава администрации городского округа В.И.Куликов подтвердил рассказом о реальных успехах стерлитамакских школьников и учителей.

Именно наши выпускники прославляют город: шесть ребят набрали по 100 баллов на ЕГЭ, пятеро заняли семь призовых мест на всероссийских олимпиадах. Стерлитамакские педагоги каждый год становятся финалистами и призёрами республиканского и федерального этапов Всероссийского конкурса «Учитель года». И город поддерживает своих жителей: выстроенная в Западном микрорайоне 11-я школа на 1000 мест – гордость республики. В 2018 году будет сдана ещё одна школа – на 1200 мест. Сегодня каждая четвёртая школа оборудована многофункциональной спортивной площадкой, их строительство продолжится.

ОТ ТЕХНОПАРКА – К ПРОМЫШЛЕННОМУ КЛАСТЕРУ

Город растёт и развивается, у него много побед и перспектив. Работники сферы образования, которых награждали на конференции, – это люди, нашедшие своё призвание. Чтобы каждый школьник мог состояться в профессии, он должен выбирать дело с учётом того, насколько оно востребовано, – об этом тоже говорили на форуме педагогов. К примеру, Стерлитамаку очень нужны высококвалифицированные рабочие. И возможности их подготовить у города есть – в этом мог убедиться каждый, кто перед конференцией посетил выставку на втором этаже ГДК.

Собранная детьми из центра детского (юношеского) технического творчества радиоуправляемая копия самолёта ЯК-12. Солнечный наряд, который воспитанницы Дворца пионеров и школьников смастерили из CD-дисков, обвязав их крючком. «Экологичные» шахматы, изготовленные ребятами из подручных материалов в детском экологическом центре. Роботы-манипуляторы и сортировщики, запрограммированные подростками и студентами…

О формировании единого образовательного пространства, внедрении информационных технологий и создании машиностроительного промышленного кластера говорил на конференции директор Стерлитамакского филиала БашГУ А.А.Ковальский:

– Отраслевой анализ структуры экономики, сложившейся в городе, показывает, что 80 процентов валового регионального продукта формируется на химических предприятиях. Сможет ли экономика города расти требуемыми темпами только за счёт этой отрасли? Общеизвестные проблемы, присущие этим предприятиям, не позволяют нам сегодня дать утвердительный ответ на этот вопрос. Следовательно, необходимо искать дополнительные точки роста. Насколько наше образование готово к масштабному внедрению новых технологических платформ?

СФ БашГУ в этом году приступает к новому этапу своего развития. В учебный процесс будут внедряться образовательные программы в таких областях знаний, как робототехника, промышленная прикладная информатика, беспилотные системы, классическая прикладная информатика. Параллельно будут развиваться следующие направления научных исследований: электронное, создание системы ЧПУ, искусственный интеллект и беспилотные системы, промышленный интернет, физика нефтяного пласта. Для обеспечения этих процессов создана инновационная инфраструктура: научно-образовательные центры, коворкинг-пространство, бизнес-акселератор «Лифт», технопарк.

Таким образом, вокруг СФ БашГУ формируется образовательное пространство, задача которого – обеспечить непрерывное образование. Разработанная вузом система включает раннюю профориентацию: внедрение дошкольной и школьной образовательной робототехники, развитие дополнительного образования, а также дуальное образование, обеспечивающее сотрудничество вуза с работодателями – например, со школами.

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104