Требования пожарной безопасности «на шашлыках»

Находясь на природе, не забывайте о требованиях пожарной безопасности. Использование открытого огня всегда связано с определенной опасностью.

Если вы готовите шашлык на даче или приусадебном участке, располагайте мангал в специально отведенном для этого месте, вдали от дома и хозяйственных построек. Не оставляйте разожженный мангал без присмотра, и, тем более, не доверяйте разведение огня детям. При приготовлении шашлыков не забывайте, что раздуваемые ветром искры могут разлететься на большое расстояние, которые могут привести к возгоранию горючих материалов.

На природе часто приходится жарить «на том, что найдется, и где придется». Однако, настоятельно рекомендуем использовать специальные угли и взять с собой мангал. Если вы не используете мангал или гриль, то создается опасная свобода для пламени. Занятые отдыхом, вы можете обнаружить пожар слишком поздно и уже не сможете им управлять. В мангале же огонь полностью подчинен вам, что обеспечивает безопасность.

Устраивая костер в лесу, следует соблюдать особую осторожность:

используйте для разведения костра только специально оборудованные места или уже имеющиеся старые кострища;

не разводите большой костер;

разжигайте костер подальше от нависающих ветвей, гнилых пней, сухой травы;

никогда не оставляйте костер без присмотра;

в конце отдыха тщательно заливайте костер водой.

К сожалению, далеко не все выполняют эти несложные правила, забывая, о том, что пренебрежение правилами пожарной безопасности может повлечь за собой привлечение к ответственности, как административной, так и уголовной.

Уважаемые граждане, всегда помните: любой пожар легче предотвратить, чем потушить! Будьте осторожны с огнем!

Если Вы стали очевидцем горения сухой растительности, природного пожара в лесу, тления торфяников или пожара в населенном пункте незамедлительно звоните по телефону 01 (с мобильных телефонов – 101) или на единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан по номеру (347) 233-99-99.

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