Трубы на испытаниях
Подготовка к отопительному сезону
В Стерлитамаке полным ходом ведутся работы по подготовке магистральных трубопроводов к будущему отопительному сезону. Стерлитамакский филиал ООО «БашРТС» проводит гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность по графикам, согласованным с администрацией городского округа. Специалисты работают по всему городу, а также на магистралях филиала, где установлены монометры для измерения давления.
– Основные трубы проходят через цех, информация об их состоянии выводится на приборы, – говорит старший мастер цеха магистральных сетей Олег Баландин. – Во время работ горячую воду мы вынуждены отключать, так что приносим свои извинения горожанам за неудобства.
Качество работ на конечном этапе контролируют другие специалисты, начальник службы абонентских сетей Галина Иванова подчёркивает – приборы надёжны и точны, а работники предприятия грамотные и квалифицированные. Так что стерлитамакцы могут быть спокойны – зимой в квартирах будет тепло.
Альбина РАХИМОВА