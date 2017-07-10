Труд, дарящий комфорт и уют

«СтройИндустрия» поздравляет своих коллег

В это воскресенье представители одной из самых мирных профессий отмечают День строителя. Ведь только они способны превратить унылые бумажные чертежи в прекрасные здания. И чтобы в них людям было по-настоящему комфортно и уютно, множество специалистов – от проектировщиков до маляров – должны вложить не только свой труд, но и душу.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Директор ООО «СтройИндустрия» Александр Бабиков (на снимке), настоящий профессионал своего дела, обращается к своим коллегам и сотрудникам:

– Хочу поздравить всех с Днём строителя! Наша работа – это тяжёлый ежедневный труд, где точный расчёт соседствует с творчеством. Мы не просто возводим здание, а несём удобство и уверенность в завтрашнем дне. Людям во все времена, при любой власти и экономической ситуации в стране нужно собственное жильё. И никакой кризис не может повлиять на актуальность жилищного вопроса. Буквально на днях наша компания вводит в эксплуатацию первый дом в жилом комплексе «Снегири». Мы заранее поздравляем наших покупателей с этим событием! Желаем, чтобы в наших домах вместе с новосёлами поселились счастье, уют и радость!

КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ

Основатель компании Ford Motor Company Генри Форд заметил: «Качество – это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит». Компания «СтройИндустрия», придерживаясь этого правила, пошла дальше. Каждый потенциальный или действующий клиент фирмы может проконтролировать ход строительных работ, зайдя на сайт и посмотрев прямую трансляцию со строительной площадки. Ежемесячно в группе «ВКонтакте» и на сайте организации выкладывается видеоотчёт со стройплощадок компании. Кроме того, в любой момент можно записаться на экскурсию и увидеть всё на месте своими глазами. В качестве своей работы мы уверены, и нам нечего скрывать!

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС

Компания «СтройИндустрия», заботясь о своих клиентах, предлагает самые разные варианты приобретения жилья. Самый простой и понятный – покупка за наличный расчёт. Всё большую популярность приобретает ипотека без первоначального взноса. При этом можно выбрать один из пяти банков-партнёров, которые недавно специально для клиентов компании «СтройИндустрия» снизили процентные ставки по ипотечным кредитам. Для тех, кто не хочет обращаться в банк, есть кооперативная ипотека по программе «Строим вместе». Для самых экономных действует рассрочка, которую можно получить, оформив договор долевого строительства. Причём интересы дольщиков защищены федеральным законом, которому строго следует компания, а риски застрахованы. Часть стоимости квартиры можно оплатить материнским капиталом.

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Покупая квартиру в «СтройИндустрии», клиент может выбрать один из тридцати вариантов планировки квартир. Не потеряться в таком многообразии вариантов помогают специалисты компании с учётом всех нужд и потребностей семьи. Вид отделки – чистовая или получистовая – также находится на усмотрении покупателя. Что бы в итоге ни выбрал клиент, он получает идеально ровные стены и пол. А это, в свою очередь, помогает сэкономить на выравнивании поверхностей до 300 тысяч рублей.

Компания «СтройИндустрия» – единственная в Стерлитамаке – строит дома полностью из красного кирпича – надёжного, пожаробезопасного и экологичного материала, обеспечивающего высокий уровень тепло- и звукоизоляции. Поэтому владельцам квартир нет необходимости в дополнительном утеплении своего жилища. Кроме того, мы не экономим на бетоне и растворе, ведь ООО «Железобетонный завод Стерлитамака», входящее с ООО «СтройИндустрия» в один холдинг, является одним из крупнейших производителей железобетона на юге Башкирии. Ещё одна статья экономии для наших клиентов – окна из профиля Rehau. Надёжная фурнитура вкупе со знаменитым немецким качеством – гарантия долгой и надёжной работы на протяжении многих и многих лет.

ИНФРАСТРУКТУРА

Комфортные и уютные квартиры для удобства и безопасности оборудованы домофонной связью. Придомовую территорию огородят и установят шлагбаумы. Во дворе расположатся детская игровая площадка, спортивная зона, места для стоянки автомобилей, клумбы. Кроме того, в жилом комплексе «Снегири» проектом предусмотрено строительство многоуровневого современного паркинга. А возле дома № 6 в районе «Сити-Молла» будет оборудована большая автомобильная парковка.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Для тех, кто предпочитает покой и тишину, идеальный вариант – жилой комплекс «Снегири», расположенный в экологически чистом районе города. Развитая инфраструктура, обилие зелёных насаждений, отсутствие суеты, прекрасный панорамный вид из окна – условия для размеренной жизни.

Для энергичных людей, желающих всегда быть в центре событий, прекрасно подойдёт жилой дом № 6 в районе «Сити-Молла» – на пересечении проспекта Октября и улицы Интернациональной. Торгово-развлекательные центры и магазины, государственные и коммерческие учреждения, кафе и рестораны, спортивные клубы и салоны красоты – в этом районе города есть всё для активной, насыщенной жизни.

АКЦИИ И РОЗЫГРЫШИ

Сэкономить на покупке жилья можно, участвуя в ежемесячных акциях от компании «СтройИндустрия». Самая популярная – «Квартира месяца». Приобретая квартиру по этой акции, можно сэкономить до 10 процентов от первоначальной стоимости квартиры!

Ещё одно выгодное летнее предложение от компании – розыгрыш сертификата на 100 тысяч рублей на отдых. Участвуют все покупатели квартир от компании «СтройИндустрия». Спешите! Акция действует до конца лета. Подробности акций, варианты покупки жилья, запись на экскурсию и просто консультацию можно получить в офисе продаж по адресу: ул.Мира, 1 «б», первый этаж, офис № 106 или по телефонам: 8-800-550-54-41 (бесплатный звонок по России), 8 (3473) 31-20-30, 8-937-301-301-1. Почта: strojindustrija@list.ru.

К.СЕВОСТЬЯНОВ

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