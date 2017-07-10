У каждого – свой интерес

О туалетах и недобросовестных продавцах

Члены административной комиссии каждый день выезжают в рейды по жалобам, поступающим от горожан. Среди них немало вопросов, касающихся благоустройства придомовых территорий, незаконной торговли, несанкционированного вывоза мусора.

В комиссию обратилась Галина Викторовна, проживающая в доме № 59 по улице Коммунистической.

– Как все люди, мы хотим жить в чистоте и порядке, но наш дом находится рядом с торговым центром. Жителям приходится каждый день наблюдать одну и ту же картину: продавцы из киосков справляют нужду прямо во дворе, поскольку поблизости нет туалетов. Воду сливают на придомовую территорию. Бумага, которой обёртывают фрукты, ящики, оказывается здесь же. На днях приезжали специалисты городской администрации, после этого навели порядок. Но прошло несколько дней, и всё вернулось на свои места. Если руководители торгового центра не в состоянии навести порядок на этом участке, пусть хотя бы оградят его от нашего двора небольшим забором…

Мы приехали к торговому центру и убедились – жалобы обоснованные. Чуть дальше, на тротуаре по «красной линии», идёт оживлённая торговля овощами, ягодами. В основном продают то, что вырастили в садах и огородах. Горожане с удовольствием покупают экологически чистую продукцию.

Но есть и продавцы-перекупщики, не имеющие разрешения на торговлю, они выбирают места поудобнее и продают товар по ценам, значительно ниже рыночных.

Предприниматели из торгового центра «Башкирия» просят членов комиссии разобраться с незаконными продавцами.

– Они не платят налоги, не убирают, сбивают цены. Как нам выжить в таких условиях?

За незаконных продавцов вступаются покупатели, которым главное, чтобы товар был качественный и свежий, по приемлемой цене.

Члены административной комиссии составляют протокол за незаконную торговлю, это стало обычной практикой – «левым» продавцам, как признаются они сами, выгоднее постоянно платить штрафы, чем оплачивать место за аренду и налог.

Директор ТЦ «Башкирия» Людмила Чернова, к которой мы обратились за комментариями, пояснила, что туалеты внутри помещений существуют, они работают с 8 до 20 часов.

– Я понимаю недовольство жителей близлежащих домов, но мы не несём ответственность за торговые киоски, которые расположены возле торгового центра, они нам не принадлежат. Это вина предпринимателей, которые заключили соответствующие договоры, получили разрешение на торговлю.

Что касается продавцов, торгующих, как правило, собственной продукцией вдоль пешеходного тротуара по улице Коммунистической, – для них за торговым центром установлены столы для сельскохозяйственной продукции. Но сами продавцы торговать здесь не хотят – им выгоднее стоять там, где ходят люди.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104