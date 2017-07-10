Удивительное рядом

Произошло частичное лунное затмение

В древности человек воспринимал природу как самое большое чудо. Современные науки, объяснив природные явления, разложив их на составляющие, разучили нас удивляться. Детей, избалованных яркими спецэффектами с экранов компьютеров и кино, красотой природных явлений поразить сложно. Узнав про частичное лунное затмение, многие заявили, что раз Луна скроется не полностью, то и смотреть будет не на что. Между тем, даже частично скрытое ночное светило – уникальное астрономическое явление. Чтобы оно произошло, во время полнолуния Солнце, Луна и Земля должны выстроиться по одной прямой. Именно в это время, продолжая двигаться по своей орбите, Луна входит в тень Земли. Все обитатели ночного полушария нашей планеты могли наблюдать, как ночное светило заволакивает мгла. Причём, начинается и заканчивается затмение для всех точек этого полушария одновременно. Дух захватывает от осознания того, что вместе с тобой миллионы землян наблюдают это редкое астрономическое явление. И если люди хотя бы на пару минут отвлекутся, бросят свои бесконечные дела, обратят взор в ночное небо, то, может быть, в нашей жизни найдётся место и удивлению, и даже чуду.

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104