Ум и праздность: кто кого?

О том, выполнима ли миссия робототехнического квеста

В субботу состоялся первый в Стерлитамаке робототехнический квест. Организаторы – СФ БашГУ и учебный центр «Толтек Плюс» – назвали его «Герои инженерной службы быстрого реагирования». Героями стали дети от 7 до 14 лет. Мне посчастливилось быть рядом с ними, и у меня две новости. Хорошая: немного поумнеть за час научных приключений – вполне реально. Плохая: кажется, отнюдь не всем детям хочется больше знать…

ФАРАОНОВЫ ЗМЕИ И ВУЛКАН В ЧАШКЕ

Да, это было смело – попытаться впечатлить ребятню физическими и химическими опытами посреди огромного торгового центра, в окружении бутиков и праздношатающихся горожан. Помогла легенда про суперспасателей: робототехническая станция «Толтек» с планеты Кибертроник потерпела крушение. «Секретную» лабораторию для создания роботов решено было восстановить на Земле. Помочь смогут только самые любознательные.

Что умеет лавовая лампа? Как воду превратить в чернила, а чернила – снова в воду? Какое жидкое вещество способно уничтожить поролоновый меч?

– Такое в школе не покажут, – толкает локтем подружку девочка-подросток.

Кто-то из «спасателей» откровенно скучает, глядя, как доктор Кеместри и его ассистент Сера Аргоновна управляются с колбами и пробирками. Зато есть, к счастью, те, кто встаёт на цыпочки и тянется к заветному столу. Они понимают, чем отличаются химики от фокусников. Дети хотят разгадать, какой чудо-порошок надо поджечь, чтобы получить вулкан в чашке. И они вот-вот сообразят, как укротить Змея Горыныча и приручить фараоновых змей. Но они ещё не знают, что самое интересное только начинается.

«А ГДЕ АЙФОН?»

В электронной лаборатории мальчишки и девчонки собирают электрические цепи – у самых внимательных на рабочем столе зажигается маячок или включается двигатель. В лаборатории мехатроники ребята собирают простые механизмы, в робототехнической лаборатории знакомятся с умными машинами и изучают устройство беспилотников.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 23 августа 2017 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104