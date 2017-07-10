Уважаемые воины-десантники и ветераны Воздушно-десантных войск!
Во все времена «крылатая пехота» заслуженно считалась символом мощи и боеспособности русской армии, играя существенную роль в обеспечении безопасности нашего государства.
В этот день мы отдаём дань уважения тем, кто посвятил свою жизнь службе в Воздушно-десантных войсках.
И сегодня ВДВ — это гордость Вооружённых сил Российской Федерации, олицетворение ратной доблести русского воинства. Недаром большинство ребят из Стерлитамака и Стерлитамакского района выбирают службу в ВДВ – те, кто, рискуя собой, готов защищать свободу и независимость Родины, обеспечивать мирную жизнь граждан.
Десант по праву считают элитой Вооружённых сил РФ. Бойцов в голубых беретах неизменно отличают высокая боевая подготовка и мужество, готовность к решению самых сложных задач. В самых сложных ситуациях десантникам – бывшим и сегодняшним – помогают боевая сплочённость и взаимовыручка.
Желаю вам здоровья, удачи, семейных благ и мирного неба над головой всем нам!
Е.КУТУЗОВ,
военный комиссар
г.Стерлитамака
и Стерлитамакского района