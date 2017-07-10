Уважаемые воины-десантники и ветераны Воздушно-десантных войск!

Во все времена «крылатая пехота» заслуженно считалась символом мощи и боеспособности русской армии, играя существенную роль в обеспечении безопасности нашего государства.

В этот день мы отдаём дань уважения тем, кто посвятил свою жизнь службе в Воздушно-десантных войсках.

И сегодня ВДВ — это гордость Вооружённых сил Российской Федерации, олицетворение ратной доблести русского воинства. Недаром большинство ребят из Стерлитамака и Стерлитамакского района выбирают службу в ВДВ – те, кто, рискуя собой, готов защищать свободу и независимость Родины, обеспечивать мирную жизнь граждан.

Десант по праву считают элитой Вооружённых сил РФ. Бойцов в голубых беретах неизменно отличают высокая боевая подготовка и мужество, готовность к решению самых сложных задач. В самых сложных ситуациях десантникам – бывшим и сегодняшним – помогают боевая сплочённость и взаимовыручка.

Желаю вам здоровья, удачи, семейных благ и мирного неба над головой всем нам!

Е.КУТУЗОВ,

военный комиссар

г.Стерлитамака

и Стерлитамакского района

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104