Увидеть Париж и победить

Как татарские узоры покорили Францию

Элина Чурбаева – выпускница гимназии № 1, второкурсница Казанского федерального университета, будущий дизайнер. Мы беседуем с ней о том, как начать студенческую жизнь с путешествия во Францию и завоевать признание в столице роскоши и красоты.

ПО-НАСТОЯЩЕМУ КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК

– Элина, как вы оказались в Париже? И почему именно вы?

– Я всегда считала себя творческим человеком: с отличием закончила 1-ю художественную школу в Стерлитамаке, мой преподаватель Салават Мансурович Махмутов давал нам возможности испытать себя в разных видах искусства. Особенно меня увлекал конструктивный рисунок, мне нравилась сложность его построения. С детства я старалась запечатлеть каждый яркий момент жизни на бумаге – рисовала пейзажи, натюрморты, портреты и шаржи. Лепила украшения из полимерной глины. В девятом классе решила проверить свои умения рисовать в большом формате – так у меня получился подарок родителям: рисунок акрилом размером 2 на 3 метра в родительской спальне. Меня очень интересовал хендмейд, поэтому я решила стать дизайнером. В мае в университете стало известно, что талантливые студенты могут участвовать в творческом состязании «Фестивальные мосты Парижа», который был запланирован на конец июля. Мои проекты оценивались высоко, преподаватели рекомендовали меня к участию в конкурсе, и я в составе нашей студенческой группы отправилась в Париж.

ЭТНИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП – САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

– Как вы думаете, почему именно вашу работу признали лучшей?

– Свою работу «Этнический калейдоскоп» я связала с национальной темой – татарскими узорами. На выполнение этого проекта у меня ушло почти два месяца. Я создала узор, выбрала колорит и материалы – в этом мне помогли мои знания, умения и, конечно, вдохновение. Я натянула натуральную кожу на деревянные круги, слепила из глины детали и расписала их акрилом. В фестивале участвовала, чтобы испытать себя, и мои старания были оправданы: жюри фестиваля присвоило мне звание лауреата первой степени, мне вручили кубок, медаль и диплом. Прежде всего это стало моей внутренней победой над неуверенностью и страхами. Поэтому хочется пожелать всем: не бойтесь показать себя и свои таланты. А если вы абитуриент, идите учиться только на ту спе-

циальность, которая вам по душе.

В ПАРИЖЕ НАС НЕ ЛЮБЯТ

– «Когда Богу на небе скучно, он открывает окно и смотрит на парижские бульвары», – писал Генрих Гейне. А какой он, ваш Париж?

– Оказывается, парижане не любят россиян – это ощущалось по разговорам, взглядам, интонации. Несмотря на это, мне город очень понравился. У Парижа есть какой-то свой необычный запах, он создаёт ту самую романтическую атмосферу, о которой все знают. Романтику городскому пространству придают узкие улочки с маленькими кафе на тротуарах: там люди пьют вино, закусывая сыром.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 23 августа 2017 года)

Беседовала Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104