В Башкортостане прошел детско-юношеский теле-кинофестиваль «Толпар»

– Теперь я знаю, о чем напишу в сочинении «Как я провел лето». О фестивале «Толпар»! О том, как здесь было здорово, сколько узнал нового, интересного! На целые две, нет, пять страниц!

Эти слова пятиклассника, наверное, являются самой большой оценкой для IV Открытого детско-юношеского теле-кинофестиваля «Толпар», который состоялся в Зианчуринском районе в детском лагере «Алые паруса». В течение двух дней ребята принимали активное участие в мастер-классах, смотрели и обсуждали конкурсные работы. Откуда взять идею? Как сделать уникальное фото? Как снять гениальный клип? На эти и другие вопросы давали ответ молодые мастера: фотохудожник Эдуард Дильмухаметов, клипмейкер Батыр Галимов, режиссеры Ляйсан Мазитова, Адель Сунаргулова, тележурналист Татьяна Никитина, продюсер Катрина Душанбаева. Состоялся просмотр и обсуждение художественного фильма Булата Юсупова «Бабич», который представили исполнители главных ролей фильма Ильгиз Тагиров, Салават Юлдашбаев и Радмир Абдуллин.

В конкурсной программе фестиваля «Толпар» участвовало 73 работы молодых творцов Башкортостана, а также России и ближнего зарубежья. Награждены победители в семи номинациях. Гран-при фестиваля завоевал Ильназ Мустафин короткометражным художественным фильмом «Кофе и знакомство». Ильназ также удостоился специального приза депутата Государственной Думы РФ Зарифа Байгускарова. Зариф Байгускаров отметил важность фестиваля в патриотическом воспитании подрастающего поколения, в формировании бережного отношения к родной земле, а также активной жизненной позиции. Министерство природопользования и экологии РБ наградило победителей в специальной номинации «Лучшее отражение экологических проблем». Директор телеканала «Тамыр», член общественной Палаты РБ Гульназ Кульсарина отметила необходимость объединения усилий для развития детско-юношеского видеотворчества, для привлечения большего количества детей к созданию фильмов, направленных на воспитание любви к родной земле, родному языку, а также отражение социальных проблем. Креативный директор фестиваля режиссер Ляйсан Мазитова поделилась радостью, что удалось создать качественную площадку для творческой самореализации детей и молодежи. Студент педагогического вуза, исполнительный директор «Толпар»а Рафис Куйбагаров, который начинал путь по видеотворчеству будучи собкором программы «Гора новостей» телеканала «Тамыр», тепло отозвался о работе волонтеров – юных помощников в организации мероприятия.

Глава администрации Зианчуринского района Альфарис Байчурин поблагодарил ребят за творческий порыв, молодых организаторов засозидательную работу, пригласил в зианчуринскую землю и в следующем году.

Фестиваль «Толпар» организовали Администрация МР Зианчуринский район РБ и Детско-юношеский телеканал «Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан» РБ при поддержке Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан.

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