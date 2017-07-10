В честь погибших в Афганистане

На стадионе «Содовик» Стерлитамакского института физической культуры состоялся очередной, давно ставший традиционным, футбольный турнир памяти стерлитамакских воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане. Организаторами выступили совет участников боевых действий в Демократической Республике Афганистан и комиссия по военно-патриотическому воспитанию первичной профсоюзной организации АО «Башкирская содовая компания».

Участвовали восемь команд. Игры проходили в формате два тайма по 15 минут, по олимпийской системе.

В матче открытия встретились прошлогодний победитель этого турнира – команда «Каустик-ПЛ-60» и футболисты ТАУ «НефтеХим». Игра проходила в равной борьбе, первый тайм не принёс результата, а в середине второго нефтехимики с углового забили гол. Параллельно проходил матч между давними соперниками – командами «Каустик-Энергетик» и цеха № 16 АО «БСК». Здесь «Каустик-Энергетик», забив пять безответных мячей, стал вторым полуфиналистом. Футболисты ООО «ХайдельбергЦемент Рус» уверенно выиграли у команды «Сырьевой компании», а команда «Сода» одолела стерлитамакских троллейбусников.

В первом полуфинальном матче встретились «Сода» и ТАУ «НефтеХим»; нефтехимики сумели забить трижды, оставив свои ворота в неприкосновенности. Во второй полуфинальной игре встречались команды ООО «ХайдельбергЦемент Рус» и «Каустик-Энергетик»; упорная борьба в основное время победы никому не принесла – 1:1, в серии пенальти удачливее оказались химики-энергетики.

За третье место играли «Сода» и «ХайдельбергЦемент Рус»; цементники были сильнее и победили – 3:1. В финале сошлись на поле команды «Каустик-Энергетик» и ТАУ «НефтеХим». Соперники хорошо знают друг друга, поэтому игра началась без разведки. Уже в начале матча футболисты команды «Каустик-Энергетик» открывают счёт в матче, в концовке первого тайма они забивают второй мяч в ворота соперников; после перерыва нефтехимики прижимают соперников к воротам, но пропускают контратаку, и счёт становится 3:0. Гол престижа ТАУ «НефтеХим» всё-таки забивает, на большее не хватает ни сил, ни времени.

Призёры турнира получили ценные подарки и дипломы, а победитель турнира – кубок. Памятными призами награждены лучшие игроки турнира: «За преданность футболу» – Олег Сидоров («Сода»), «За волю к победе» – Сергей Мальцев (ООО «ХайдельбергЦемент Рус»). Лучшими игроками признаны Руслан Уразаев («Каустик-Энергетик») и Сергей Данилов (ТАУ «НефтеХим»), лучшим бомбардиром стал Герман Зайцев («Каустик-Энергетик»).

Организаторы турнира и футболисты благодарят за помощь и содействие директора СИФК В.С.Степанова и главного энергетика Е.А.Перевозникова, а также судейскую коллегию в лице Александра Феофанова и Александра Прогудина.

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104