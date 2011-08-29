В парк – за угощеньем!

Сеть развлекательных центров «Галактика» и парк имени Гагарина поздравляют горожан и гостей города Стерлитамака с наступающими праздниками Курбан-байрам и Днём знаний! 1 сентября в 12 часов приглашаем всех на праздничный концерт Стерлитамакской филармонии, угощение пловом и сладостями.

1 сентября для всех посетителей парка будет действовать акция «Двойная выгода»: при пополнении карты на 1000 рублей вы получаете 1000 бонусов в подарок (1 бонус равен 1 рублю. Бонусы на карте не сгорают). Подробности по телефону 8-937-30-888-03.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104