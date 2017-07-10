В пожаре погиб ребёнок

В 5.30 16 августа на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в г.Стерлитамаке. Огонь полыхал в девятиэтажном доме по проспекту Октября. Пожар возник в однокомнатной квартире. Прибывшие на вызов сотрудники гарнизона пожарной охраны эвакуировали из здания 36 человек, из них – 6 детей. Трое жильцов получили отравление продуктами горения и были госпитализированы. К сожалению, ни пожарным, ни врачам «скорой помощи» не удалось спасти четырёхлетнего мальчика, который тоже надышался угарным газом. Ребёнок погиб.

Республиканским Следственным комитетом проводится проверка. Назначен ряд экспертиз, они помогут установить причину пожара. По словам жильцов многоэтажки, подъезд был сильно задымлён, из-за этого у многих не получилось оперативно покинуть квартиры.

В ликвидации пожара и спасении людей были задействованы 9 единиц техники и 21 человек личного состава, в том числе – три спецмашины МЧС и десять спасателей.

– Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины пожара, – прокомментировала трагедию старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по РБ Светлана Абрамова. – Проведён осмотр места происшествия, назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти мальчика и тяжести вреда здоровью других пострадавших, а также пожарно-техническая экспертиза.

По материалам интернет-изданий

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