В Стерлитамаке раскрыли кражу

В дежурную часть поступил звонок работника кафе о том, что из кассы пропали 1500 рублей. Полицейские выяснили, что двое мужчин находились в помещении, когда кассир на минуту покинула рабочее место.

В этот момент один из отдыхающих подошёл к прилавку, чтобы сделать заказ. Заметив ключ в кассовом аппарате, мужчина решил воспользоваться ситуацией и забрал деньги. Это попало в объектив камеры видеонаблюдения.

Полицейскими установлена личность подозреваемого в краже – жителя Стерлитамака, 1995 года рождения, который признался в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело.

А.НАГАЕВА

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