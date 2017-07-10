В здоровом теле – пытливый ум!

Оттачивают спортивное мастерство и успевают по всем предметам

На стадионе школы № 32 пусто никогда не бывает – многофункциональная спортплощадка, футбольное поле с обрамляющей его беговой дорожкой и мягким искусственным покрытием пользуются завидной популярностью у всех жителей микрорайона. Особенно по вечерам. Ну, а по утрам здесь ежедневно тренируются юные спортсмены самой спортивной из общеобразовательных школ республики.

В последние деньки летних каникул под бдительными взорами преподавателей Павла Борисовича Рябашева и Назира Наиловича Гилязетдинова, которым помогает известный тренер легкоатлетов школы олимпийского резерва Гиви Абдуллович Дакиуридзе, оттачивают своё мастерство ученики 32-й школы 2004-2005 годов рождения.

Стараются и школьники, и их тренеры, ведь в первых числах сентября им предстоит отправиться в знаменитый детский центр «Орлёнок» под Туапсе для участия в финальном этапе «Президентских спортивных игр-2017». Такие поездки для юных спортсменов стали, можно сказать, традиционными (команды этой школы неоднократно выходили победителями и призёрами Всероссийских спортивных игр школьников).

– Всё лето тренируемся и выступаем в соревнованиях – вышли победителями городского, республиканского этапов «Президентских игр», – говорит Павел Рябашев. – В «Орлёнке» нам нужно будет участвовать в легкоатлетических стартах, соревнованиях по плаванию, настольному теннису, шашкам, стритболу, а также в турнирах по гандболу и русской лапте, правда, два последних вида в командный зачёт не идут. Готовимся усиленно. Нам помогают наставник пловцов-чемпионов Александр Николаевич Живаев и известный шашист Ринат Мударисович Рысаев. Есть присказка «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», поэтому загадывать вперёд не будем, но надеямся выступить на уровне…

Пока разговариваем, на стадион подтягивается ещё одна команда – лицея № 1; педагоги Наталья Борисовна Иванова и Сергей Павлович Коликов привели поупражняться в беге учащихся 8 «м» класса – участников «Президентских состязаний», всероссийский финальный этап которых пройдёт также в сентябре в детском центре «Смена» под Анапой. В этих состязаниях участвуют команды, составленные из учащихся именно одного класса, и команда стерлитамакского лицея № 1 добилась права поехать в Анапу, став первой в Башкортостане.

Наталья Борисовна поясняет, в чём состоит отличие (кроме состава команды) Президентских состязаний от Президентских спортивных игр: «Нашим школьникам предстоит соревноваться в беге на 60 и 1000 метров, прыжках в длину с места, подтягивании – для юношей и отжиманиях – для девушек, смешанной эстафете, а ещё в творческом и в теоретическом конкурсах – на знание истории развития спорта в России. Включены в программу и дополнительные виды – плавание, мини-футбол, шахматы, самбо, результаты которых в командный зачёт не пойдут, но участие желательно».

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 25 августа 2017 года)

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104