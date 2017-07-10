Вернули пустой чемодан

В дежурную часть УМВД России по городу Стерлитамаку обратился мужчина с сообщением о пропаже ноутбука. Он пояснил, что снимал квартиру. В спешке, покидая временное жильё, забыл там свой чемодан, в котором находился ноутбук.

Хозяйка квартиры вернула чемодан, но ноутбука в нём не оказалось.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 27-летний житель города, сын хозяйки квартиры. Мужчина признался, что ноутбук продал, а вырученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

А.НАГАЕВА

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