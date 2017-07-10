Вернулись с раскопок древних курганов

Находки пополнят уникальную коллекцию

В конце июля в Оренбургской области, в окрестностях села Дедуровки, завершились масштабные раскопки памятника федерального значения «Курганное поле Высокая Могила – Студеникин Мар».

Это крупный могильник сарматского времени, в котором насчитываются более 50 курганов разной величины, включая большие сооружения сарматской знати. Комплексные исследования проводились с привлечением геофизиков, почвоведов, остеологов и антропологов из МГУ и института археологии РАН. Раскопки проведены Приуральской экспедицией института археологии РАН (начальник экспедиции Д.С.Богачук) при поддержке Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области. В состав экспедиции вошли студенты исторического факультета Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета. Это была их летняя полевая археологическая практика под руководством заведующего учебно-методическим кабинетом археологии кафедры всеобщей истории и философских дисциплин И.В.Денисова.

Исторический памятник относится к категории аварийных и нуждается в охранно-спасательных работах. В этом году археологи исследовали три кургана, которые относятся к сарматской культуре. Исследования насыпей проводились при помощи землеройной техники, предоставленной ОАО «Оренбург Газпром Добыча». Большую помощь в организации экспедиции оказали ОАО «Им.11 кав. дивизии» и ИП Шмарин А.А.

К сожалению, курганы были ограблены ещё в древности, однако археологам удалось проследить конструкцию и архитектуру насыпей и подкурганных сооружений. Приуральские кочевники эпохи раннего железного века, которым принадлежат курганы, строили свои погребальные сооружения следующим образом: в центре кургана находилась большая могильная яма со специально устроенным входом, в которой совершались коллективные захоронения. Вокруг центрального погребения сооружался глиняный вал, на который опиралась деревянная надмогильная конструкция. После совершении обряда захоронения конструкция поджигалась и поверх неё насыпался курган. За пределами глиняного вала устраивались периферийные захоронения. Несмотря на многочисленные ограбления, археологами обнаружены бронзовые черпак и котлы, богатые уздечные наборы, украшения, наконечники стрел, фрагменты глиняных сосудов, железных мечей и другие предметы, принадлежащие ранним кочевникам. По предварительным данным, курганы датируются второй половиной IV века до н.э. и позднесарматским временем.

Проведенные археологами исследования позволят получить новые сведения о культуре ранних кочевников Южного Приуралья. Все находки по завершении раскопок будут отреставрированы и пополнят уникальную археологическую коллекцию Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея.

Д.БОГАЧУК, С.СИРОТИН

(Институт археологии РАН, г.Москва)

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104