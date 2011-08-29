Весёлые китайцы и грустные россияне

Стремление к образованию, приведшее в Китай

Действительность просто обязывает молодых людей, желающих стать успешными, быть мобильными и быстро подстраиваться под изменяющиеся условия жизни. А значит, они готовы получать новые знания. В БашГУ уже не первый год действует программа по обмену студентами. И если раньше наши ребята выезжали в основном в европейские страны, то в прошлом учебном году они смогли жить и учиться в Поднебесной.

15 отличников и хорошистов учёбы, активных участников научной и творческой жизни Стерлитамакского филиала Башгосуниверситета целый учебный год бесплатно жили и учили китайский язык в одном из ведущих вузов КНДР Наньчанском университете (НЧУ). Об обучении, особенностях менталитета китайцев, отношении к русским рассказала студентка 3-го курса юридического факультета СФ БашГУ Анастасия Михайлова.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ

До поездки в Китай я путешествовала только по Башкирии. И когда представился шанс изучить другой язык, познакомиться с чужой культурой и страной, я с радостью им воспользовалась. Тем более обучение и проживание в общежитии для нас были совершенно бесплатными. Визу, дорогу, питание и коммунальные услуги (вода, электричество) полностью оплачивали сами студенты. Тем более, обучаясь в Китае, год в родном вузе не терялся. Мы дистанционно обучались в нашем филиале: по электронной почте присылались задания, общение с преподавателями проходило по скайпу.

Мама, узнав о программе, без малейших сомнений отпустила меня. Страхи появились у неё уже в процессе сборов. Мне самой всё никак не верилось, что я покидаю свою страну. Всё происходящее воспринималось как сон. Страх пришёл сразу по приезде в Китай. Мы были в незнакомой стране, где всё абсолютно чужое: люди, язык, культура, еда, архитектура… Ориентироваться без знания иностранного языка крайне тяжело. Английский из нашей группы знала только пара человек, а китайский – никто.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

После девятичасового перелёта из Москвы мы прибыли в Шанхай. Пока ждали пересадку, решили посмотреть город. Двухчасовая прогулка поразила воображение. Первые впечатления можно уместить в одном слове «цивилизация». Идеальные дороги, гладкие, как зеркало, с красивыми современными автомобилями на фоне огромных небоскрёбов – необычный городской пейзаж поразил нас до глубины души. После московского метро шанхайская подземка показалась нам декорацией к фильму о далёком высокотехнологичном будущем. Из Шанхая мы прилетели в Наньчан, где нас встретил представитель университета. Сначала мы удивились: «Что за ребёнка прислали?». Китайцы в основном невысокого роста. Выглядят как подростки. Усиливают сходство с тинейджерами и высокие голоса. Мы долго не могли к этому привыкнуть.

КЛИМАТ

Он очень сильно отличается от нашего. Лето там жаркое и душное. Гулять днём просто невозможно – задыхаешься с непривычки. Выходить на улицу можно только после захода солнца – темнеет довольно рано. В семь часов уже опускаются сумерки. Рассветает часов в пять.

Зимой мы снега так и не увидели. Самая низкая температура – плюс один градус. Однако всё портит очень холодный ветер, выдувающий тепло из домов, в которых нет системы отопления в принципе. Китайцы спасаются горячим чаем и травяными напитками. Из-за отсутствия привычки часто устраивать чаепития зима для нас обернулась настоящим кошмаром: не могли согреться ни дома, ни в аудиториях. Мы жили на юге Китая, где отопление считается ненужной роскошью. На севере страны дома зимой отапливаются. Зато весна на юге наступает рано. С апреля – средняя температура плюс 25.

БЫТ

Мы жили в общежитии для иностранцев – в 21-этажном здании с лифтом и интерьерами как в хорошем отеле. Вход в здание – строго по отпечаткам пальцев. Всех расселили на одном этаже. Большинство жили по два человека в квартире, в которой были спальня, огромный зал, кухня, ванна с туалетом и балкон. Вся необходимая для комфортной жизни мебель тоже имелась: диван, кровати, шкаф, обеденный и рабочий столы. С нами на этаже проживали арабы. А вообще в здании жили ещё французы и выходцы из африканских стран. Для китайских студентов были отдельные общежития, куда нас не пускали. Но, со слов местных, условия там были значительно хуже.

ЕДА

После заселения нам дали неделю на адаптацию. И мы сразу стали обустраивать свой быт: купили вёдра, тряпки, разные хозяйственные мелочи, посуду и мультиварку. В Наньчане нет газа, поэтому готовили с помощью электричества. В основном китайцы едят рис с различными острыми добавками. Они любят капусту и корень лотоса, спаржу. Весной выкапывают корни бамбука и с удовольствием ими лакомятся. На наш взгляд, местные блюда выглядели не очень аппетитно. Пока мы, примерно недели две, привыкали к кухне, все очень сильно похудели. Зато теперь здешняя еда кажется очень пресной.

В университете была студенческая столовая, где мы в основном и питались. Она работала весь день. Оплачивали еду либо наличными, либо специальными студенческими картами, которые заранее пополняли. После обеда мы могли пойти в общежитие и даже немного поспать перед занятиями. Плотный обед в студенческой столовой обходился нам примерно в 70 рублей. А вот «европейская» еда стоила очень дорого. Потому что китайцы не едят картофель, макароны и морепродукты, говядину – очень редко.

ОБУЧЕНИЕ

В нашей группе было 20-25 человек. В процессе обучения кто-то уходил, кто-то присоединялся. Мы сидели в одной аудитории, а преподаватели приходили к нам. Обучение велось на английском языке. Поначалу было очень сложно, ведь многие его не знали. Пришлось в интернете смотреть ускоренные курсы, разговаривать на английском с другими иностранными студентами. Так что после этой поездки мы знаем и китайский, и английский.

Нам преподавали четыре предмета: грамматику, произношение, слушание и письмо. Китайский – трудный язык. Очень большое значение имеет тон: низкий, восходящий, средний и пр. Скажешь неправильным тоном, и меняется смысл высказывания и значения отдельных слов. А иероглифы для неподготовленного человека – это самый страшный кошмар. Каждую мелкую чёрточку и точечку надо выводить по определённым правилам.

Мы могли посещать на выбор либо историю Китая, либо каллиграфию. И если на занятиях по письму иероглифы выводились обыкновенными шариковыми ручками, то на уроках каллиграфии – специальными палочками и чернилами.

Учебники мы покупали в библиотеке за учебный год два раза: на первое и второе полугодия. Набор стоил примерно две тысячи рублей. У нас были зимняя и летняя сессии, во время которых мы сдавали по четыре экзамена. По окончании обучения нам выдали сертификаты.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 30 августа 2017 года)

Беседовала Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104