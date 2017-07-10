Владимир Петров: «Не могу усидеть на месте!»

Володя Петров рос непоседой: как и большинство ребят сравнительно счастливой советской эпохи, свободное время проводил во дворе, на стадионе, где играл абсолютно во все популярные спортивные игры – футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, бегал на лыжах, катался на коньках. Но в школе № 10 тогдашние учителя физкультуры Валерий Александрович Крючков, Павел Борисович Рябашев заразили его лёгкой атлетикой. И, как вспоминает Владимир Валерьевич, когда открылась спортшкола в новом Дворце пионеров, он стал целенаправленно заниматься там лёгкой атлетикой, благо туда перешёл тренером-преподавателем и В.А.Крючков.

– Настоящей беговой дорожки в городе не было, потому часто и с удовольствием я бегал кроссы, – говорит Владимир. – Да, к стайерским дистанциям чувствовал, можно сказать, призвание. В 1987 году выиграл первенство РСФСР по кроссу среди юниоров, в том же году победил и на первенстве СССР по кроссу. Затем занял первое место на первенстве Союза в беге по шоссе, был включён в состав сборной команды СССР и на чемпионате Европы в Англии в беге по шоссе занял седьмое место.

В это время я уже учился в нашем техникуме физкультуры и тренировался у Зинура Ягануровича Кунакузина и Марата Сабировича Кашафутдинова. В 1988 году стал победителем первенства страны в беге по шоссе среди молодёжи, получил звание мастера спорта СССР. Конечно, продолжал заниматься спортом и в армии, а вернувшись в Стерлитамак, стал работать преподавателем физической культуры в школе № 18.

Работал тренером в Стерлитамакской специализированной детско-юношеской спортшколе олимпийского резерва, со временем стал её директором, богатый опыт приобрёл в горспорткомитете.

В 2013 году В.Петров был назначен директором долгожданного Дворца спорта «Стерлитамак-Арена». С 2015 года Владимир Валерьевич возглавляет большое хозяйство, куда входят четыре крупных спортивных объекта: специализированная спортшкола олимпийского резерва, бывшие спорткомплекс СНХЗ и стадион «Строитель», Дворец спорта. Владимир Валерьевич Петров избран депутатом Совета городского округа, является заместителем председателя общественного совета по физической культуре и спорту при главе администрации ГО г.Стерлитамак.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 11 августа 2017 года)

Олег ПЕРШИН

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