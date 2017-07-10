Влюблённые в природу

С раннего детства мы помним, что сохранность богатств и красоты родной земли зависит от человека. Качество окружающей среды, сокращение разнообразия флоры и фауны вызывают беспокойство у миллионов жителей Земли. Безоглядное стремление к выгоде без учёта ущерба, наносимого природе и обществу, указывает на низкую экологическую культуру.

Поэтому сегодня экологическое образование и воспитание становятся всё более приоритетными. В Федеральном законе № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в РФ» наряду с гуманистическим характером образования сделан акцент на формировании бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования.

Актуальность современных экологических проблем, безусловно, влияет на работу учреждений дополнительного образования экологической направленности. Молодые защитники природы г.Стерлитамака начали свою деятельность с октября 1987 года на базе станции юных натуралистов. А через шесть лет был получен статус детского экологического центра.

Ежегодно в городском ДЭЦ обучаются более 1000 детей и подростков. В летнее время функционирует лагерь дневного пребывания «Эколог и Я». Дети учатся экологической культуре через познание законов окружающей среды, природоохранную деятельность. Не случаен девиз центра: «Отдай частицу самого себя окружающему миру!».

В экоцентре объединяются несколько направлений: естественнонаучная, художественная, техническая, туристско-краеведческая. Наши ребята с удовольствием занимаются проектно-исследовательской деятельностью и успешно участвуют в научно-практических конференциях для школьников, в конкурсных мероприятиях. Например, в городском конкурсе «Башкирия многоликая», республиканском – «Подрост», а также всероссийских проектах «Человек на земле» и «Молодёжь Башкортостана исследует окружающую среду». Кроме того, воспитанники центра выступали со своими работами на научно-практических конференциях «Лик», «Живая вода Башкортостана», «Ломоносовские чтения». Воспитанники ежегодно становятся призёрами мероприятий республиканского, всероссийского и международного значений. Не отстают от детей и их наставники – неоднократные лауреаты конкурсов профессионального мастерства.

Детский экологический центр выступает координатором эколого-массовой, природоохранной, оздоровительной и культурно-досуговой деятельности. Гордость ДЭЦ – мини-зоопарк «Соседи по планете», где жили и живут обезьяны, попугаи, кролики, черепахи, морские свинки и другие животные.

Ежемесячно мы выпускаем газету «Эковестник», которая развивает тему охраны природы на доступном школьникам языке. Три года назад «Эковестник» стал победителем на республиканском слёте экологов-лесоводов. С 2010 года работает сайт экоцентра, где любой желающий может ознакомиться как с экологическими проблемами города, так и с природоохранными акциями юннатов.

Качество образования в ДЭЦ обеспечивается научно-методической системой, социальным партнёрством с различными организациями, использованием и внедрением современных информационных технологий. Совершенствуется материально-техническое обеспечение образовательного процесса, что подтверждается наградами и победами воспитанников ДЭЦ в конкурсах, слётах, выставках…

Теоретические знания о живой природе и её обитателях ребята получают в кабинетах ДЭЦ, а наглядные, практические – в лесопитомнике, музеях школ, вузов. Для накопления практических навыков, лучшего усвоения материала юннаты посещают СТУ Минэкологии, метеостанции, музей леса, лимонарий и ботанический сад г.Уфы, а также скверы и парки родного Стерлитамака.

ДЭЦ тесно сотрудничает с центром занятости населения. Экологические бригады «Берегиня» очищают берега рек, пропалывают городские клумбы, работают в лесопитомнике. Они же создают зелёный щит города – ежегодно высаживают сосны, берёзы, пирамидальные тополя. А школьное лесничество «Рябинушка», которое работает при активном содействии Стерлитамакского лесхоза, на протяжении долгих лет считается одним из лучших объединений своего профиля.

Весной сотни скворечников мастерят участники смотра-конкурса «Пернатые друзья моего Башкортостана». К зимним холодам в центре готовят кормушки для спасения пернатых друзей от голода. Осенью здесь открывается птичья столовая «Зиновий синичник», где ребята могут кормить птиц и наблюдать за ними.

Детский экологический центр – уникальное для города и республики учреждение дополнительного образования. У нас создана атмосфера комфорта и уюта, в которой так и хочется проявить свои мастерство, способности, таланты. Мы надеемся, что впереди – долгая насыщенная жизнь, много интересных дел, начинаний и новых творческих побед

Н.РАХМАТУЛЛИНА,

директор ДЭЦ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104