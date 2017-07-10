Внимание – дети!

Пройдут профилактические мероприятия

С 14 августа по 13 сентября в республике проводятся профилактические мероприятия «Внимание – дети!». Цели: профилактика травматизма и выработка навыков безопасного поведения на дорогах у детей и подростков, воспитание уважительного отношения к правилам дорожного движения. Сохранение детских жизней должно стать приоритетной задачей для каждого гражданина нашей республики.

Маршруты и посты патрулирования инспекторов ДПС будут приближены к местам проведения детских массовых мероприятий, площадкам, стадионам и другим учреждениям.

В республике за шесть месяцев 2017 года зарегистрировано 178 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, что аналогично прошлогоднему показателю. В этих авариях погибли 10 (+400 проц.) детей и 185 (–0,5 проц.) получили телесные травмы различной степени тяжести. Рост погибших зарегистрирован на территориях Бирского, Мелеузовского, Аургазинского и других районов.

Вот несколько ярких примеров «заботы» о детях. 6 июля на 196-м километре автодороги Уфа – Инзер – Белорецк произошло столкновение двух автомашин. Житель Челябинской области, двигаясь на автомобиле «Рено» со стороны Белорецка в направлении Уфы, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной ГАЗ-3302 под управлением 28-летнего жителя города Магнитогорска. Последствия оказались крайне тяжёлыми: оба водителя и три пассажира обеих машин, в том числе двое детей, скончались на месте происшествия, два человека, в том числе один несовершеннолетний, получили телесные повреждения.

В Мелеузовском районе 13 июля на 183-м километре автодороги Уфа – Оренбург произошло столкновение двух автомашин. Уроженец Оренбургской области, управляя грузовиком, двигаясь из Оренбурга в Уфу, при повороте направо, предположительно, не справился с управлением, допустил выезд на встречную сторону дороги, совершил столкновение с автомобилем «Лада Калина» под управлением 34-летнего жителя города Салавата. В аварии погиб несовершеннолетний пассажир отечественной легковушки.

Уважаемые участники дорожного движения! Жизнь и здоровье детей находятся, прежде всего, в руках взрослых! Берегите их, предупреждайте и пресекайте правонарушения. Соблюдайте правила дорожного движения, показывая пример безопасного поведения. Призывайте детей быть внимательными на перекрёстках, пристёгивайте их ремнём безопасности и не забывайте использовать специальные детские удерживающие устройства при поездке в автомобиле.

Д.РАХИМОВ,

инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения

ОБ ДПС ГИБДД МВД по РБ

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