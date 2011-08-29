Волейбол

Городская команда волейбольного клуба «Академия-СТР» уже под новым названием «ТАРХАН» готовится к старту в новом сезоне чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «А». Так, с 18 по 20 августа стерлитамакские волейболисты участвовали в международном турнире в Челябинске. Успешно сыграв в первом матче (обошли команду из Екатеринбурга «Локомотив-Изумруд» со счётом 3:2), наши ребята уступили хозяевам турнира – челябинскому «Динамо» – и гостям из Казахстана, участникам суперлиги их национального чемпионата, – команде «ТНК Казхром».

Следующим этапом подготовки к чемпионату России для стерлитамакской команды «Тархан» будет участие в предварительном этапе розыгрыша Кубка России. Игры пройдут в Новосибирске с 28 августа по 3 сентября. Придётся помериться силами с командами «Локомотив» (Новосибирск), «НОВА» (Новокуйбышевск) и «Нефтяник» (Оренбург).

А 16-17 сентября уже состоятся встречи первого тура чемпионата России в высшей лиге «А», которые стерлитамакская волейбольная дружина проведёт на выезде в Москве, где померится силами с командой «МГТУ». Первый домашний тур в этом сезоне пройдёт в Стерлитамаке 23 и 24 сентября, в гостях у нас будет команда из Махачкалы «Дагестан».

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104