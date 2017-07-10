Воспитание красотой

Когда обыкновенный ремонт превращается в творчество

Фасад школы № 12 украшает вывеска: «Образовательное учреждение с физико-математической и инженерно-технической специализацией». Это значит, она в составе Ассоциации союза машиностроителей России. Когда входишь в здание, ожидаешь увидеть оформление в индустриальном стиле хайтек – тёмно-зелёные матовые панели, гардероб с металлическими конструкциями и т.п. Но за дверями совсем иное – вестибюль словно облит медовым солнечным светом.

Глаз ласкают лимонного цвета панели, которые гармонично сочетаются с тёмным линолеумом. Яркие разноцветные жалюзи дополняют картину. Несмотря на то, что в школе идёт ремонт, везде образцовый порядок. В одной из рекреаций кипит работа. Антонида Исакова и Татьяна Кутушева покрывают стены коралловой краской. Трудятся весело, с огоньком, перекидываясь шутками. Антонида говорит:

– Нам хорошо вдвоём! Мы друг друга с полуслова понимаем, поэтому у нас всё получается как надо.

Хозяйство директора Евгении Николаевны Маркеловой разрослось: школа занимает три здания. Это позволяет учиться в одну смену, проводить самые разнообразные занятия. Шахматы, ритмика, исследовательская деятельность, логика, танцы, хоровое пение, спорт – всё к услугам талантливых ребят. Но и забот стало намного больше.

– Сейчас ремонт идёт полным ходом, – говорит Евгения Николаевна. Преображаются классы, коридоры, туалеты. Силами ООО «СТС» проводились гидравлические испытания, промывка системы отопления, замена неисправной запорной арматуры, фитингов, а также поверка монометров, ревизия водоснабжения, энергосистемы школы и т.п. Выполняются столярные и слесарные работы.

Из главного здания мы отправились в корпус № 3, где раньше располагался учебно-производственный комбинат, а сейчас учатся старшеклассники. К августу там при активной поддержке спонсоров уже отремонтированы конференц-зал, кабинет информатики, туалетные комнаты и очень уютная светлая столовая.

– С чего начинается театр? – спрашивает Евгения Николаевна, когда мы подходим к дверям бывшего УПК.

– С вешалки.

– А школа?

– Никогда об этом не задумывалась. Когда в школу мчишься, думаешь: вот не успела уравнение решить. Настроение нулевое, не до вешалок.

– А если бы вы вошли вот в такой вестибюль, настроение изменилось бы?

От удивления я остолбенела. Мы оказались в удивительном зале – стрельчатые окна, фонари и обои необычного цвета – золотисто-коричневого, как на картинах Рембрандта.

– Мы долго обсуждали дизайн с художником Евгением Раковым, – поясняет Евгения Николаевна. – Я мечтаю дополнить интерьер коваными скамейками – сделать наш Арбат, где можно отдохнуть на перемене, почитать, пообщаться с друзьями. В школе ребята проводят большую часть дня, и очень хочется, чтобы они воспринимали её как свой дом, чтобы, закончив учёбу, вспоминали добрым словом не только учителей, но и красивые, комфортные помещения. К тому же, наши педагоги давно поняли: воспитание красотой – самый эффективный метод развития личности, её эстетического вкуса и этики.

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104