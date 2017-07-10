Возвращение «Божьей коровки»

Фестиваль полюбили и дети, и взрослые

На минувшей неделе Стерлитамак принимал воспитанников отделений социальной помощи семье и детям и социальных приютов для детей и подростков, которые съехались в наш город из Стерлитамакского, Гафурийского, Аургазинского, Альшеевского районов, Стерлибашево и Давлеканово для участия в летнем фестивале детского творчества «Божья коровка».

Фестиваль проводится в Стерлитамаке второй раз, но уже успел полюбиться и детям, и взрослым. Для детишек, живущих в социальных приютах, такое событие – возможность проявить себя, продемонстрировать свои таланты и способности, найти новых друзей.

Ещё до начала основной программы в группах филиала Юго-западного центра помощи семье и детям ребята, приехавшие из разных районов юга республики, занимались творчеством – осваивали квиллинг, пластинографику и оригами, сражались в шашки и шахматы. В процессе баталий выявлялись самые умелые, но, прежде всего, устроители этих состязаний стремились сплотить девчонок и мальчишек, подарить им новые эмоции и впечатления.

Основные страсти разгорелись в музыкальном зале. Здесь 26 юных артистов пробовали свои силы в трёх основных номинациях – «Вокал», «Хореография» и «Художественное слово».

Гостей и участников фестиваля поприветствовала директор Юго-западного МЦСПСД Алёна Петровна Порошина:

– На нашем фестивале детских талантов «Божья коровка» рождаются новые звёздочки, которые любят петь, танцевать и читать стихи. Всем ребятам я желаю удачных выступлений и победы!

И маленькие певцы, танцоры и чтецы старались изо всех сил, чтобы понравиться зрителям и произвести впечатление на независимое жюри. Самая юная участница фестиваля, шестилетняя Элеонора Бирюкова из Стерлитамака, спела трогательную песенку «Мама для мамонтёнка». Приза зрительских симпатий была удостоена дружная команда певцов и танцоров из Давлеканово – Даши Степановой, Юлии, Татьяны и Маргариты Чудовых. От души аплодировали маленькие зрители Карине Топоркиной и Арине Васильевой из Гафурийского района, с блеском исполнившим танец «Куклы». Ребята из социального приюта Альшеевского района Лейла Злобина, Ильвина Бакирова, Тимофей Аникеев, Егор Александров, Карина Хамматова и Ульяна Краснова вдохновенно станцевали номер «Здравствуй, солнце, море, лето!».

Данислам Ибатуллин, Василиса Суханова и Дарья Степанова с чувством прочли стихи про манную кашу, эхо и семью, вызывая в зале то смех, то грустную улыбку.

За оригинальность идеи члены жюри отметили Ангелину Карпухину из Стерлитамака с песней «Маленький кораблик» и Индиру Хабибуллину из Стерлибашево с вокальным номером «Волшебный дом». За лучшее сценическое воплощение были награждены Вика Иванова и Адина Матвеева, дуэтом исполнившие песню «Светлячок».

А Гран-при фестиваля единодушно был присуждён семилетней Злате Заплатиной из Гафурийского района за сложный, смешной и трогательный танец с элементами акробатики «Маша и медведь».

На протяжении всего фестиваля ребят, сидевших в зале, развлекала хозяйка праздника – сама «Божья коровка». Вместе с ней, нарядной, весёлой и очень находчивой, девчонки и мальчишки отгадывали загадки-нескладушки, пели детские песенки, играли, путешествовали по джунглям, словом, проводили время по-летнему.

Все участники фестиваля получили подарки и сладкие призы от спонсоров.

– Это особенные дети, многие из которых растут без родительской ласки и заботы, – говорит заведующая филиалом центра Любовь Николаевна Шинкаренко. – И мы рады любой возможности подарить им праздник. Поэтому вот уже второе лето подряд к нам в центр прилетает «Божья коровка». Будем ждать её возвращения и в следующем году.

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104