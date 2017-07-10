Выездной приём

24 августа в 10 часов в администрации г.Стерлитамака (пр.Октября, 32) прокурор республики А.И.Назаров и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан Р.В.Гибадуллина проведут приём предпринимателей.

Приём будет вестись по предварительной записи. Записаться, а также получить более подробную информацию можно по телефону прокуратуры г.Стерлитамака: 25-27-69 – с 9 до 18 часов, в пятницу – с 9 до 16.45, перерыв с 13 до 13.45.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104