Вышли в плей-офф

В самую жару воскресного дня на стадионе ЦВР «Надежда» мы стали свидетелями очередного дерби: в матче последнего тура зонального этапа первенства Башкортостана по футболу во второй лиге встречались команды «Стерлитамак-2» (тренер Александр Феофанов) и «Содовик» (тренер Валерий Стасевич).

В первом круге эти команды сыграли вничью и сохранили лидерство в зоне. Первый гол забили «содовики» – отличился Евгений Ронжин. Но во втором тайме более молодые футболисты второй команды ФК «Стерлитамак» сумели провести в ворота соперников три мяча (дубль сделал Марат Латыпов, ещё гол на счету Германа Зайцева), на что «Содовик» ответил лишь одним голом Евгения Ронжина. Со счётом 3:2 на этот раз верх взяли воспитанники Александра Феофанова, которые заняли первое место в зоне. Однако в финальный этап первенства республики вышли со второго места и «содовики»; всего же в финале будут играть восемь команд второй лиги. Пожелаем стерлитамакским футболистам успехов!

Олег ПЕРШИН

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