Высший пилотаж над городом
В субботу и воскресенье над площадью перед Дворцом спорта «Стерлитамак-Арена» в безоблачном, пронизанном солнечными лучами небе демонстрировали фигуры высшего пилотажа участники открытых чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по авиамодельному спорту.
Перевёрнутый полёт, петли – обратная, треугольная, квадратная, восьмёрки – вертикальные, перекрещивающиеся, «песочные часы»… Обязательная программа для всех спортсменов, приехавших в наш город из Самарской (Самара, Тольятти, Новокуйбышевск), Челябинской (Трёхгорный, Снежинск) областей, Ханты-Мансийского национального округа (Нягань), из Уфы и Салавата. Пилотажные кордовые модели класса F2B, повинуясь воле человека, одна за другой выписывали в небе замысловатые фигуры под пристальными взорами компетентных судей и многочисленных зрителей.
Стоит отметить, что в России первые соревнования по авиамодельному спорту состоялись в 1910 году; в Стерлитамаке первые модели самолётов стали появляться после 1925 года, а официально авиамоделизмом наши земляки начали заниматься с 1936 года, когда в городе была создана детская техническая станция. Под руководством Петра Михайловича Долгушина учились сложному, но интересному делу 17 стерлитамакцев. В наше время по авиамодельному спорту проводятся чемпионаты страны, Европы, мира. В Стерлитамаке в центре детско-юношеского технического творчества (кордовые пилотажные модели), во Дворце пионеров и школьников имени А.П.Гайдара (радиоуправляемые модели) занимаются десятки ребят и девчат, у которых, кстати, есть приличные спортивные достижения. Например, Алёна Полякова и Александр Алушкин – призёры этапов розыгрыша Кубка мира, Артур Сафиев – чемпион Башкортостана среди учащихся, Артемий Привалов – первенства республики. У нас проводятся открытое первенство Стерлитамака в честь Дня защитника Отечества, Кубок памяти В.М.Титова.
В этот раз в соревнованиях с лучшими спортсменами ПФО и России воспитанники директора центра технического творчества Артура Ринатовича Максютова, тренеров-педагогов Игоря Вячеславовича Полякова и Константина Владимировича Сильченко не сплоховали – среди спортсменов победу в чемпионате Приволжского федерального округа одержал наш Альберт Гарфутдинов, второе место занял мастер спорта международного класса из Самары Владимир Страхов, третье место – у Сергея Герасимова из Челябинской области. Среди юношей победил чемпион юниорского первенства Европы Ярослав Фокин из Тольятти.
Олег ПЕРШИН