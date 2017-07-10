Высший пилотаж над городом

В субботу и воскресенье над площадью перед Дворцом спорта «Стерлитамак-Арена» в безоблачном, пронизанном солнечными лучами небе демонстрировали фигуры высшего пилотажа участники открытых чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по авиамодельному спорту.

Перевёрнутый полёт, петли – обратная, треугольная, квадратная, восьмёрки – вертикальные, перекрещивающиеся, «песочные часы»… Обязательная программа для всех спортсменов, приехавших в наш город из Самарской (Самара, Тольятти, Новокуйбышевск), Челябинской (Трёхгорный, Снежинск) областей, Ханты-Мансийского национального округа (Нягань), из Уфы и Салавата. Пилотажные кордовые модели класса F2B, повинуясь воле человека, одна за другой выписывали в небе замысловатые фигуры под пристальными взорами компетентных судей и многочисленных зрителей.

Стоит отметить, что в России первые соревнования по авиамодельному спорту состоялись в 1910 году; в Стерлитамаке первые модели самолётов стали появляться после 1925 года, а официально авиамоделизмом наши земляки начали заниматься с 1936 года, когда в городе была создана детская техническая станция. Под руководством Петра Михайловича Долгушина учились сложному, но интересному делу 17 стерлитамакцев. В наше время по авиамодельному спорту проводятся чемпионаты страны, Европы, мира. В Стерлитамаке в центре детско-юношеского технического творчества (кордовые пилотажные модели), во Дворце пионеров и школьников имени А.П.Гайдара (радиоуправляемые модели) занимаются десятки ребят и девчат, у которых, кстати, есть приличные спортивные достижения. Например, Алёна Полякова и Александр Алушкин – призёры этапов розыгрыша Кубка мира, Артур Сафиев – чемпион Башкортостана среди учащихся, Артемий Привалов – первенства республики. У нас проводятся открытое первенство Стерлитамака в честь Дня защитника Отечества, Кубок памяти В.М.Титова.

В этот раз в соревнованиях с лучшими спортсменами ПФО и России воспитанники директора центра технического творчества Артура Ринатовича Максютова, тренеров-педагогов Игоря Вячеславовича Полякова и Константина Владимировича Сильченко не сплоховали – среди спортсменов победу в чемпионате Приволжского федерального округа одержал наш Альберт Гарфутдинов, второе место занял мастер спорта международного класса из Самары Владимир Страхов, третье место – у Сергея Герасимова из Челябинской области. Среди юношей победил чемпион юниорского первенства Европы Ярослав Фокин из Тольятти.

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104