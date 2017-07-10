Выставки, викторины, соревнования

На неделе продолжат работу: в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) – художественная выставка графики Рихарда Финка; в филиале № 3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) – персональная фотовыставка Т.М.Назмутдинова «Красота спасёт мир»; в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) – выставка художественных работ Н.Р.Алексеевой «Мой край»; в Стерлитамакской картинной галерее – выставка «Ван Гог. Симфония цвета» и фотовыставка Олега Машковского «Город над Стерлёй», посвящённая 250-летию города.

8 августа

В 9.30 (продолжатся 9, 10 августа в это же время) на футбольном поле с искусственным покрытием продолжатся соревнования по футболу в рамках городского конкурса среди детей и подростков «Самый спортивный двор».

В 12 часов в филиале № 9 МБУ «ЦБС» (ул.Щербакова, 7) пройдёт познавательная игровая программа по символам России.

В 12 часов в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (молодёжный креатив-центр, пр.Октября, 30) состоится викторина по повести «Алые паруса».

В 14.30 в центральной детской библиотеке (пр.Октября, 43) пройдёт познавательный час «Обитатели морей».

В 15 часов в филиале № 3 МБУ «ЦБС» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) состоится акция «С книжкой на скамейке».

В 15 часов в филиале № 7 МБУ «ЦБС» (центр башкиро-татарской литературы имени А.Инана, ул.Дружбы, 37 «а») откроется персональная выставка Анастасии Гладыш «Я рисую аниме».

9 августа

В 11 часов возле центральной детской библиотеки (пр.Октября, 43) пройдёт конкурс выразительного чтения стихотворений «Любимых книг знакомые страницы».

В 12 часов в филиале № 9 МБУ «ЦБС» (ул.Щербакова, 7) состоится акция «С книжкой на скамейке».

В 15 часов в филиале № 7 МБУ «ЦБС» (центр башкиро-татарской литературы имени А.Инана, ул.Дружбы, 37 «а») пройдёт акция «Лето с книгой».

В 17 часов в редакции газеты «Стерлитамакский рабочий» встретятся члены детского клуба «Эрудит». Приглашаем всех ребят!

10 августа

В 12 часов в филиале № 9 МБУ «ЦБС» (ул.Щербакова, 7) пройдёт обсуждение художественного фильма «Чук и Гек».

В 14 часов в центральной детской библиотеке (пр.Октября, 43) состоится обсуждение мультфильма «Алёнушкины сказки».

В 15 часов в филиале № 7 МБУ «ЦБС» (центр башкиро-татарской литературы имени А.Инана, ул.Дружбы, 37 «а») пройдёт просмотр мультфильма «Храбрый заяц».

В 16 часов в филиале № 1 МБУ «ЦБС» (ул.Гоголя, 94) состоится акция «Проведи лето с книгой».

В 16 часов в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (молодёжный креатив-центр, пр.Октября, 30) пройдёт заседание детского клуба «Волшебный клубок».

11 августа

В 9 часов в спортивной школе олимпийского резерва (пр.Ленина, 47) пройдут соревнования по спортивной гимнастике среди воспитанников 2002-2010 гг.р.

В 10 часов на футбольном поле с искусственным покрытием состоятся финал и торжественное закрытие городской спартакиады «Самый спортивный двор».

В 11 часов в спортивной школе олимпийского резерва (пр.Октября, 5 «а») состоятся открытие спортивной площадки и городской турнир по силовому многоборью «MB street barbell», посвящённый Дню физкультурника.

В 12 часов в филиале № 9 МБУ «ЦБС» (ул.Щербакова, 7) пройдёт мастер-класс «Вязание спицами».

В 15 часов в филиале № 7 МБУ «ЦБС» (центр башкиро-татарской литературы имени А.Инана, ул.Дружбы, 37 «а») состоится мастер-класс по бисероплетению.

В 18.30 (продолжится 12 и 13 августа в это же время) в парке имени Кирова пройдёт турнир по волейболу, посвящённый Дню физкультурника.

12 августа

В 10 часов на спортивной площадке школы № 5 в рамках республиканского турнира состоятся городские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч».

В 11 часов в ДЮСШ № 2 (ул.Худайбердина, 69) пройдёт городской турнир по шахматам.

В 11 часов на горнолыжной базе «Куш-Тау» состоится открытое первенство города по роллерслалому.

В 12 часов во Дворце спорта «Стерлитамак- Арена» пройдёт спортивно-патриотическая акция «Волейбол без границ», посвящённая 100-летию органов безопасности РФ.

В 13 часов в шахматно-шашечном клубе (ул.Братская, 9) состоится городской турнир по шашкам.

В 13 часов на спортивной площадке школы № 35 пройдёт турнир по футболу «Содружество», посвящённый 50-летию со дня образования школы и Дню физкультурника.

В 14 часов в парке культуры и отдыха имени Ю.А.Гагарина состоятся городские соревнования по гиревому спорту, армрестлингу, жиму лёжа, перетягиванию каната.

В 18 часов на футбольном поле с искусственным покрытием в рамках чемпионата РБ ГФК «Стерлитамак» проведёт матч с ФК «Девон- ДЮСШ № 4» (г.Октябрьский).

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