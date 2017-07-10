Я не умею жить по-другому

История успеха

Человек, победивший в каком-либо конкурсе, не может быть обычным. Ведь он что-то делает лучше других. И чем выше уровень мероприятия и сложнее задания, тем более талантливы участники. Учитель истории и обществознания школы № 21 Татьяна Сиротина – призёр и победитель множества различных научно-практических конференций, олимпиад и конкурсов. Узнав, что она заняла второе место в первом Всероссийском конкурсе «История в школе: традиции и новации», я просто не могла с ней не встретиться. Эта улыбчивая молодая женщина очаровывает с первого взгляда. А поговорив с ней некоторое время, начинаешь завидовать её ученикам.

О КОНКУРСЕ

– Как вы узнали о конкурсе?

– В Москве есть всероссийская общественная организация «Ассоциация учителей истории и обществознания». В этом году мне посчастливилось побывать на организованной ею конференции, там и узнала о конкурсе. Он проходил в два этапа. Сначала мы заполняли анкеты, где рассказывали о своих достижениях за три года. Последним пунктом было эссе на тему: «Почему я стал учителем”. Конкуренция была большая: из 800 участников во второй тур вышли только 80. На этом этапе мы проводили открытые уроки. Их разработка – это авторская концепция. Из 80 участников выбрать 24 победителя было крайне сложно. Поэтому предъявлялись высокие требования. Оценивалась работа и учителя, и учеников.

Занявшие первое, второе и третье места получили грамоты, букеты цветов, подарочные экземпляры журнала «История» и самый главный приз – денежный грант. Поздравлял и вручал подарки председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Устроители планируют сделать конкурс ежегодным.

ОТКРЫТЫЙ УРОК

– Расскажите подробнее о своём уроке.

– Урок я проводила в шестом классе, в котором веду историю. Тема – «Усиление Московского княжества». При подготовке к конкурсу «Учитель года» мы с учениками разработали творческий проект «Куликовская битва». Его я решила использовать на открытом уроке. Ребята должны были «оживить» проект: показать бой московского князя Дмитрия Ивановича с татарским темником Мамаем. Ученики назвали главных полководцев с обеих сторон, рассказали о поединке Пересвета и Челубея, о благословении Сергия Радонежского, описали действия засадного полка и бегство Мамая. В заключение было проведено тестирование с применением системы «ВОТУМ».

– Какие трудности возникли во время подготовки и на уроке?

– Во-первых, нужно было проанализировать исторические факты и дать им культурологическое обоснование. А также объяснить ученикам, почему именно Москва, а не Тверь стала центром русских земель.

Во-вторых, была и техническая трудность: по условиям конкурса урок нужно было снимать на камеру без перерыва.

– Кто вам помогал при подготовке к конкурсу?

– В первую очередь мои коллеги – учителя истории, администрация школы. За что им огромное спасибо! Отдельно хочу поблагодарить городской отдел образования и лично Михаила Васильевича Григорьева. Не могу не отметить и преподавателей исторического факультета СФ БашГУ. Без них подготовиться к открытому уроку было бы намного сложнее.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 2 августа 2017 года)

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104