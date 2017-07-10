Южане: игра фактуры, формы, цвета и света

В Уфимской галерее искусств – работы художников юга РБ

Более двадцати лет прошло с того момента, когда группа энтузиастов, среди которых были ныне известные башкирские художники Рафаэль Кадыров и Камиль Губайдуллин, бросила примерно такой клич: «Художники юга республики, объединяйтесь!». Случилось это летом 1996 года: именно тогда и возникло творческое объединение художников юга РБ, ставшее ассоциацией, которая сплотила в единый творческий коллектив живописцев, графиков, прикладников Стерлитамака, Ишимбая, Салавата, Мелеуза, Кумертау, села Воскресенского.

Сами художники необходимость объединения объясняли стремлением осознать самодостаточность, определить свой профессиональный уровень, приобрести уверенность в творческих силах. Ведь сегодня условное понятие о провинциальности искусства, бытовавшее в прежние годы, размывается, и речь больше не идёт о комплексах второсортности, второстепенности творчества художников, живущих и работающих на периферии, за пределами столицы.

145 работ 42 авторов, творящих в самых разнообразных стилях и направлениях, являются своеобразной квинтэссенцией всего созданного в изобразительном искусстве на юге республики за последние два десятилетия. О качестве и профессиональном исполнении этих работ говорит в том числе и тот факт, что многие из них перекочевали в художественную галерею Уфы прямиком с весьма представительного форума «АРТ-Уфа», проекта международного уровня. Члены АЮ, так сами художники называют свою ассоциацию, активно участвуют в самых престижных российских, зональных и зарубежных выставках.

Об этом 2 августа на открытии экспозиции говорили заместитель председателя всероссийского творческого объединения Союза художников России в РБ, заслуженный художник РБ Джалиль Сулейманов, искусствовед Ирина Оськина, ветеран культуры Стерлитамака Галина Кочеткова, директор Стерлитамакской картинной галереи Лилия Ахметова , начальник отдела культуры ГО г.Стерлитамак Зуфар Зиннатуллин, проректор Уфимской академии искусств имени З.Исмагилова Амир Мазитов, уфимский художник Евгений Винокуров.

Много тёплых слов было сказано в адрес недавно ушедшего из жизни масштабного художника, замечательного организатора и экспериментатора Камиля Губайдуллина, одного из тех, кто первым предложил художникам юга Башкирии создать свою ассоциацию. Вспоминая коллегу, художники, критики и музейщики снова и снова обращались к его работам, являющимся образчиком высокого мастерства и примером новаторства в искусстве.

– Роль ассоциации в жизни художника, особенно молодого, начинающего, трудно переоценить. Художник, как известно, великий немой и всегда одинокий человек. Когда есть творческое объединение, то есть чувство локтя, поддержка авторитетных коллег, есть, наконец, возможность оказать реальную помощь тем, кто ещё не встал на ноги, – эти слова Джалиля Сулейманова как нельзя более точно характеризуют суть объединения по творческому и профессиональному принципу. – На юге кипит бурная творческая жизнь, здесь появляются новые имена, зажигаются новые звёздочки – Гузель Мухамедьярова, Вера Фролова, Ольга и Елена Литвиненко, Раис Хуснутдинов и другие.

По мнению искусствоведа Ирины Оськиной, художники юга не стоят на месте. В их творчестве нет стагнации, в нём ощущается движение вперёд, к новым творческим вершинам. Башкирское искусство всё активнее выходит на международный уровень, набирая новые обороты. А когда рядом кто-то горит по-настоящему, его искорки зажигают всё вокруг. А это значит, что у изобразительного искусства на юге республики – большое будущее.

Один из создателей АЮ Рафаэль Кадыров подчеркнул важность проведения отчётных выставок-конкурсов с представительным жюри и обязательным Гран-при, которые на юге РБ проводятся ежегодно, начиная с 2000 года. Это позволяет художникам совершенствоваться, повышать свою профессиональную планку, искать новые образы и способы их воплощения.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 9 августа 2017 года)

Марина ВОРОНОВА

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