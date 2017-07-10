За ВДВ!

В городе отметили День Воздушно-десантных войск

День Воздушно-десантных войск – пожалуй, один из немногих в стране праздников, который празднуется широко и с размахом.

Уже с раннего утра по городу разъезжали машины с флагами этого рода войск. Горожане, спешащие на работу, встречали мужчин в тельняшках и голубых беретах. Этот праздник давно стал и семейным – ближе к полудню десантники собрались у памятника воинам-интернационалистам, многие пришли с жёнами и детьми.

Торжественный митинг открыл председатель ассоциации ветеранов ВДВ Фанур Давлетбаев. Он напомнил, что именно в этот день 2 августа 1930 года успешно прошло первое парашютное десантирование во время учений на полигоне под Воронежем. Подразделения ВДВ внесли значительный вклад в победу над гитлеровскими захватчиками. В 1979 году началась война в Афганистане, в которой советские десантники оказались достойными славы русского оружия.

Заместитель главы администрации Альберт Шайхутдинов отметил, что находиться среди отважных и мужественных офицеров, солдат, прошедших службу, – это большая честь: «Вы помогали и спасали всегда и всех, низкий вам поклон. За ВДВ!».

Начальник отделения призыва и подготовки граждан горрайвоенкомата Радик Амиров подчеркнул, что девиз, заложенный легендарным командующим Воздушно-десантными войсками Василием Филипповичем Маргеловым «Никто, кроме нас!», разделяют все собравшиеся: «В мирное время мы забываем, что победа достигается мужеством простых солдат. Многие из вас прошли локальные войны. Я благодарю вас за преемственность поколений и подготовку молодых ребят к военной службе. Вы воспитываете молодёжь в духе патриотизма и преданности Воздушно-десантным войскам. В каждый призыв по 25-30 человек мы отправляем в ВДВ, но желающих служить именно в этих войсках намного больше, ребята проходят определённый конкурс».

По инициативе совета ветеранов Афганистана ООО «БСК» в день ВДВ был выпущен на линую тематический троллейбус, посвящённый афганской войне, внутри салона вывешены фотографии земляков, которых уже нет в живых.

Мама погибшего в Афганистане Игоря Осипова, не скрывая слёз, поблагодарила за внимание и поддержку:

– Спасибо, что вы помните наших детей…

Посмотреть и даже прокатиться на тематическом троллейбусе можно было сразу после завершения митинга. Первый маршрут был экскурсионным. Водитель Александр Давыдов признался, что для него это тоже волнительный день – отец служил в ВДВ.

Начальник троллейбусного управления Александр Матвеев пояснил – водителя выбрали неслучайно: Александр Алексеевич – один из лучших, он и наставник, обучает молодых коллег вождению.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 4 августа 2017 года)

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104