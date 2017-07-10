Зашёл в магазин – остался без велосипеда

В дежурную часть полиции поступило заявление о хищении велосипеда известной марки, оставленного около магазина по улице Николаева. Стоимость двухколёсника оценивается в 60 тысяч рублей.

Дежурный наряд полиции оперативно прибыл на место. Очевидцы преступления указали приметы похитителя. Личность подозреваемого установлена. Им оказался 18-летний местный житель.

Задержанный сознался в совершении преступления и добровольно выдал похищенный велосипед. В его отношении вынесена мера пресечения – подписка о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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