Здесь учат общаться, играть, творить

Эксперимент стал повседневной практикой

Все родители мечтают, чтобы их дети были здоровыми, умными, добрыми, общительными. Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период в жизни ребёнка. В это время формируется его личность, закладываются основы его физического и психического здоровья. Благополучное детство и успешное будущее каждого малыша зависят от мудрости и компетентности взрослых – родителей и педагогов.

Сегодня система дошкольного образования Стерлитамака, сохраняя свои лучшие традиции, активно развивается. В городе открываются новые детские сады, внедряются вариативные формы организации обучения и воспитания детей. Посещение ребёнком детского сада, прежде всего, даёт ему возможность общения со сверстниками, включённость в группу. Известно, что, начиная примерно с двух-трёх лет, малыш крайне остро нуждается во взаимодействии с другими детьми. И эту возможность ему непременно надо предоставить.

Детский сад № 94, основанный в 1993 году, уже в течение двадцати с лишним лет создаёт самые благоприятные условия для гармоничного развития и личностного роста. Игровое оборудование в группах и залах, плавательный бассейн, кабинет дополнительного образования – всё это позволяет педагогам организовывать деятельность воспитанников на высоком уровне. В холлах постоянно сменяют друг друга тематические выставки детских рисунков, стены пестрят стендами, на которых отражается жизнь детского сада. Для детей здесь работают бесплатные и платные кружки «Обучение чтению», «Обучение плаванию», «Английский для малышей», «Юный эколог», «Правознайка», «Школа мяча» и другие.

Одним из главных отличий этого дошкольного учреждения от многих других стало то, что в 2010 году оно наряду с детскими садами

№№ 11, 51, 56, 83, 87 и 88 стало экспериментальной площадкой для организации групп кратковременного пребывания ребёнка в детском саду. Прошло семь лет. Эксперимент давно стал повседневной практикой.

– Проблема сохранения единого образовательного пространства остаётся актуальной и сегодня, – считает Зухра Габдрашитовна Самигуллина, заместитель заведующей детским садом № 94. – Постоянно возрастающие требования к качеству образования налагают особую ответственность на родителей и работников дошкольных образовательных учреждений. Значимость, самоценность и уникальность раннего детства должны обязательно учитываться взрослыми. Если вовремя не создать специальных условий для развития малыша, то многое может быть упущено в становлении его личности.

Сегодня невозможно посещение детских садов всеми без исключения детьми раннего возраста. Это стало следствием сокращения числа дошкольных учреждений в 90-е годы, а также увеличения рождаемости в последние пять-семь лет. Для того, чтобы все дети могли развиваться и приобретать коммуникативные навыки в среде своих сверстников, появились новые формы дошкольного образования, которые наравне с традиционными могут помочь семье в воспитании ребёнка. Речь идёт о группах кратковременного пребывания.

В нашем детском саду такая группа отличается от традиционной временем пребывания (это три часа в день), объёмом и направленностью образовательных услуг, особенностями взаимодействия малыша с педагогами и родителями, организацией предметной среды, включённостью пап и мам в образовательный процесс.

Мы стараемся обеспечить всестороннее развитие детей, не посещающих детский сад на постоянной основе. У наших педагогов есть возможность не только обеспечить помощь родителям в воспитании, присмотре и уходе за детьми, но и подарить малышам опыт общения с ровесниками в совместных развивающих играх.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 25 августа 2017 года)

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104