Зелёный свет и «зебра» не уберегли

В Стерлитамаке водитель «шестёрки» сбил девушку на пешеходном переходе. ДТП произошло днём 16 августа на пересечении проспекта Октября и улицы Артёма недалеко от ТРЦ «Сити-Молл».

Момент аварии сняла камера видеорегистратора автомобиля, который двигался по встречной полосе движения. На записи можно увидеть, как девушка пересекает дорогу по пешеходному переходу на зелёный свет. В это же время, не обращая внимания на красный сигнал, «летит» ВАЗ-2106. Автомобиль врывается на перекрёсток и сбивает девушку.

«Полиция приехала вовремя. Виновник ДТП доказывал, что ехал на зелёный со скоростью 60 км/ч, пока ему не показали видео с регистратора», – свидетельствуют очевидцы аварии.

Пострадавшую девушку с тяжёлыми травмами госпитализировали.

К.КАЛИНИНА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104