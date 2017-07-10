Зелёный свет и «зебра» не уберегли
В Стерлитамаке водитель «шестёрки» сбил девушку на пешеходном переходе. ДТП произошло днём 16 августа на пересечении проспекта Октября и улицы Артёма недалеко от ТРЦ «Сити-Молл».
Момент аварии сняла камера видеорегистратора автомобиля, который двигался по встречной полосе движения. На записи можно увидеть, как девушка пересекает дорогу по пешеходному переходу на зелёный свет. В это же время, не обращая внимания на красный сигнал, «летит» ВАЗ-2106. Автомобиль врывается на перекрёсток и сбивает девушку.
«Полиция приехала вовремя. Виновник ДТП доказывал, что ехал на зелёный со скоростью 60 км/ч, пока ему не показали видео с регистратора», – свидетельствуют очевидцы аварии.
Пострадавшую девушку с тяжёлыми травмами госпитализировали.
К.КАЛИНИНА
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Автор: Администратор (18 Авг 2017). Рубрика: Лента новостей, Происшествия. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.