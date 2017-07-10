ЖИЛЬЁ ОТ ПОБЕДИТЕЛЯ

Надёжная компания-застройщик получила всероссийское признание

Что такое собственное жильё? Это безусловное счастье и свобода быть собой. У клиентов ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик» теперь есть ещё один повод гордиться своим выбором: компания заняла второе место на XXI Всероссийском конкурсе на лучшую строительную организацию. Министерство строительства и ЖКХ, Российский союз строителей и отраслевой профсоюз наградили стерлитамакского застройщика за достижение высокой эффективности и конкурентоспособности.

КАК НЕ СТАТЬ ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКОМ?

Ответ очевиден: надо приобретать жильё у застройщика с безупречной репутацией. Компанию ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик» зарекомендовало само время. Именно это предприятие в 2003 году решилось возводить новый микрорайон прямо в поле – на землях Мариинского сельсовета. Сегодня высотки Лазурного – это уверенное воплощение будущего. За 14 лет застройщик сдал в эксплуатацию коттеджный посёлок (61 коттедж) и двадцать два многоквартирных дома – всего свыше 190 тысяч кв. метров жилья. Более 3800 семей уже справили новоселье в современных домах и квартирах Лазурного.

Почему тот, кто однажды приобрёл квартиру в ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик», вновь покупает недвижимость только здесь? Этот заказчик – сама надёжность. Ни одного обманутого дольщика, ни малейшего промедления: дома строятся и вводятся в эксплуатацию точно в срок. Кстати, именно эта компания одной из первых в республике начала страховать жильё при долевом участии. Сейчас подобная процедура обязательна по закону, а «ИнвестРайСтройЗаказчик» в своё время ввёл эту практику добровольно, по собственной инициативе и за свой счёт.

ЧТО ТАКОЕ КОМФОРТНАЯ ИПОТЕКА?

Компания-застройщик работает в сотрудничестве с постоянными партнёрами. Так, совместно со Сбербанком и «Абсолют Банком» разработана ипотечная программа со ставкой от 7,4 процента. Банки не готовы предоставлять ипотеку под столь низкий процент – программа стала возможна за счёт застройщика. «ИнвестРайСтройЗаказчик» клиентоориентирован, он субсидирует ипотеку, делая её комфортной для горожан.

Чем отличается компания-победитель от всех остальных? Она всегда делает больше, чем нужно. Так, сегодняшний Лазурный – самодостаточный микрорайон с развитой инфраструктурой. ООО «ИРСЗ» совместно с управляющей компанией «Заполярье» решают все вопросы по обслуживанию новостроек и благоустройству дворов. А когда, например, асфальтировали дорогу между 33-м и 35-м домами по ул.Лазурной, сделали заодно и дорогу для города. Генеральный директор ООО «ИРСЗ» И.В.Бережнев неизменно берёт под личный контроль сдачу каждого дома. Сила опыта и характера привлекла добросовестных подрядчиков, много лет дома строит слаженная команда профессионалов.

Сильная компания чувствует социальную ответственность. Застройщик обеспечивает более 250 строителей рабочими местами. На протяжении многих лет компания сотрудничает с двумя крупными организациями генерального подряда – ООО «РБК-Строй» и ООО «Вента», в состав которых входит более 30 подрядных организаций. Хотелось бы отметить ООО «Мегастрой» (И.Хасанов), ООО «СТМ-Лидер» (Д.Гавриш), ООО «Интехстрой» (Д.Коробков), ООО «Триумф» (В.Горкунов), ООО «Монтажэнергопром» (А.Ширский), ИП Нарсесян (С.Нарсесян).

ООО «ИРСЗ» проводит праздники двора, финансово помогает в организации полезных мероприятий и реализации городских инициатив.

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ ЖИТЬ ПО-СВОЕМУ?

1 января вступит в силу закон о компенсационном фонде дольщиков. Фонд будет создан на основе обязательных отчислений застройщиков. Многие компании уйдут с рынка жилья. Сильнейшие, такие, как ООО «ИРСЗ», останутся, но квартиры наверняка поднимутся в цене. Поэтому для тех, кто мечтает о собственном жилье, мудрым решением будет купить квартиру до конца года. Уже сдан в эксплуатацию жилой комплекс Янтарный – три дома за «Сити-Моллом». Сейчас ведётся одновременное строительство четырёх домов в Западном микрорайоне. Перед новым годом будет введена в эксплуатацию 14-этажка по ул.Хвойной – это будет 23-й по счёту сданный вовремя дом.

У сильной компании всегда есть смелые планы. За лесопосадкой, на городских землях в продолжение проспекта Октября, вырастет микрорайон Звёздный. Он станет принципиально новым решением в урбанистическом стиле и позволит воплотить все идеи, которым было тесно на районной земле. Новосёлы смогут прогуливаться по аллеям, дети – заниматься на современных спортивных площадках у дома.

Строительная сфера переживает не лучшие времена: она лишена государственной поддержки, ей не хватает новых тенденций, которые предлагались бы проектными бюро. Но «ИнвестРайСтройЗаказчик» побеждает проблемы – развивается, разрабатывает умные планировки и строит квартиры, в которых хочется жить.

Екатерина ЯКОВЛЕВА

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