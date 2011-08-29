Знамя Победы передали кадетам
На днях на площади у Вечного огня состоялась торжественная передача Знамени Победы кадетскому корпусу школы № 4.
Делегацию из Уфы в составе председателя республиканской общественной организации «Дети войны» Александра Палтусова, председателя республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Альберта Шагимуратова и председателя регионального отделения государственной общественной организации «Комитет ветеранов подразделений особого риска» Рифката Мурзагулова встречали ученики кадетской школы, представители городских общественных организаций, жители Стерлитамака.
– Копию Знамени Победы мы передаём одному из лучших кадетских корпусов республики, – отметил Александр Палтусов. – Знамя привезли из Москвы, его передал председатель КПРФ Геннадий Зюганов на семнадцатом съезде партии. – Стерлитамак – не просто город на карте, это первая столица Башкортостана. Здесь, как и по всей стране, чтят героев войны, простых солдат. Сегодня мы вместе с кадетами возложили цветы к бюстам Героев в сквере имени Жукова и к памятнику Неизвестному солдату.
После торжественной передачи Знамени Победы гости посетили школу № 4, встретились с учениками, вручили лучшим педагогам и учащимся благодарственные письма и почётные знаки, все вместе посмотрели фильм об обороне Сталинграда.
– Это большая честь – хранить в нашем учебном заведении символ Победы советского народа над фашистской Германией, – отметила директор школы Роза Зиннатуллина. – Знамя Победы займёт почётное место в школе.
Альбина РАХИМОВА