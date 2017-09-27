27 сентября – День работников системы дошкольного образования
Уважаемые работники системы дошкольного образования!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником! Труд дошкольного работника – призвание и огромная ответственность. Он требует не только особых знаний, но и проявления лучших человеческих качеств, родительского внимания к каждому ребёнку.
Свою жизнь вы посвящаете воспитанию и обучению подрастающего поколения и закладываете тем самым основы завтрашнего дня. Благодарю всех дошкольных работников за верность своей профессии, которая просто немыслима без доброты и подвижничества.
С каждым годом число дошколят в нашем городе растёт. Вместе с тем строятся новые детские сады и открываются дошкольные группы при школах, ведётся постоянная работа над повышением уровня квалификации воспитателей. Дети – это наше будущее, которое во многом зависит от нас именно сегодня.
Пусть ваша работа приносит вам радость и заслуженное признание, а ваши воспитанники как можно чаще радуют своими успехами! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых успехов!
Владимир КУЛИКОВ,
глава администрации
ГО г.Стерлитамак