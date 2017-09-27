27 сентября – День работников системы дошкольного образования

Уважаемые работники системы дошкольного образования!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником! Труд дошкольного работника – призвание и огромная ответственность. Он требует не только особых знаний, но и проявления лучших человеческих качеств, родительского внимания к каждому ребёнку.

Свою жизнь вы посвящаете воспитанию и обучению подрастающего поколения и закладываете тем самым основы завтрашнего дня. Благодарю всех дошкольных работников за верность своей профессии, которая просто немыслима без доброты и подвижничества.

С каждым годом число дошколят в нашем городе растёт. Вместе с тем строятся новые детские сады и открываются дошкольные группы при школах, ведётся постоянная работа над повышением уровня квалификации воспитателей. Дети – это наше будущее, которое во многом зависит от нас именно сегодня.

Пусть ваша работа приносит вам радость и заслуженное признание, а ваши воспитанники как можно чаще радуют своими успехами! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых успехов!

Владимир КУЛИКОВ,

глава администрации

ГО г.Стерлитамак

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104