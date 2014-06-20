

23 сентября в Стерлитамаке состоится большой праздник футбола. На искусственном поле ЦВР “Надежда” (ул.Кочетова, 26Б) в 12 часов в рамках 1/4 финала чемпионата РБ по футболу среди команд 2 лиги в ответном поединке встретятся ФК “Содовик” (г.Стерлитамак) и ФК “Уфа-2001”. Первая встреча между этими командами завершилась с ничейным результатом – 0:0. Вход свободный.

В этот же день в рамках 16 тура республиканского первенства среди команд 1 лиги на искусственном поле ЦВР “Надежда” встретятся ГФК “Стерлитамак” и салаватский ФК “Зенит”. Начало матча в 16 часов. Вход свободный. Впереди два тура, наша команда с 36 очками идёт на первом месте. Ближайшие преследователи, “Витязь-ГТУ-2” (г.Уфа) и “Спартак” (г.Туймазы”), отстают на три очка. Важен каждый матч, каждый забитый гол. Приходи и поддержи свою команду!

Также не забываем о том, что 23 и 24 сентября наш ВК “Тархан” во Дворце спорта “Стерлитамак-Арена” (ул.Коммунистическая, 101) в рамках чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги “А” проведёт свой первый домашний тур. Соперником наших спортсменов станет команда из г.Махачкалы «Дагестан». Начало игр в 17 часов. Вход свободный. Справки по тел.: 8(3473)330-300.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104